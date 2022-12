Rockstar ajoute enfin le ray tracing à GTA 5, mais c’est presque trop

Avis de l’éditeur : Bien qu’il y ait eu de nombreuses « mises à niveau de nouvelle génération » pour les jeux existants, très peu ont fourni le ray tracing, la plupart se concentrant uniquement sur les ressources à plus haute résolution. Il est donc agréable de voir que Rockstar a ajouté le support RT à GTA V sur PS5 et XBSX dans sa dernière mise à jour. La plupart du temps, cela a fière allure, mais dans certaines situations, on a presque l’impression que trop de réflexion déprécie l’effet.

Cela a pris quelques années, mais Rockstar a finalement ajouté le prise en charge du ray tracing à Grand Theft Auto 5 sur la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Les consoles ont maintenant plus de deux ans dans leur cycle de vie et ne sont plus « nouvelle génération », mais cela n’indique pas que les jeux ne peuvent pas bénéficier de la puissance supplémentaire.

La plupart des gens jouent avec les graphismes réglés sur le mode « Performance », en particulier en multijoueur. Pour obtenir de jolis reflets brillants, il faut passer en « Fidélité » en allant dans le menu pause. Sélectionnez ensuite Paramètres->Affichage->Mode graphique. Appuyez ensuite sur la gauche ou la droite pour passer à Fidelity, qui active le ray tracing complet. Il existe également un mode « Performance RT » si vous préférez un peu d’équilibre.

Cela fait une différence remarquable, comme le montrent la vidéo (ci-dessus) et les captures d’écran. Les reflets provenant des fenêtres et de l’eau ressortent vraiment et ont un niveau de détail beaucoup plus élevé. Même si ça a l’air bien, certaines surfaces semblent presque trop brillantes.

Par exemple, alors que certaines personnes gardent une finition miroir sur leurs voitures neuves, la plupart ne le font pas. Donc, voir un reflet détaillé dans chaque véhicule que vous croisez me semble un peu illusoire. Bien sûr, je me suis forgé mon opinion à partir d’images et de vidéos de seconde main. Je pourrais changer de ton après avoir lancé le jeu plus tard ce soir.

Cela dit, ne pas avoir l’impression d’être un vampire lorsque vous vous approchez de la façade vitrée d’un magasin est un changement agréable. J’ai toujours trouvé étrange que je puisse voir la rue derrière moi dans une vitre mais pas mon propre reflet. Le réfléchissant c’est bien. Reflète tout sauf le personnage du joueur, pas tellement.

Le ray tracing rend également les réflexions plus précises dans leur présentation lorsqu’elles sont vues sous le même angle. Dans la comparaison ci-dessus, un patch tracing précis montre la signalisation au néon des magasins à laquelle elle appartient. Avec RT désactivé, la réflexion floue du chapiteau est bien trop proche du bâtiment (notez que seul le coin le plus éloigné du chapiteau est plus proche de la caméra avec RT activé). Cette correction est constante lorsque vous vous déplacez.

L’autre avantage de la mise à jour est qu’elle montre que les développeurs se familiarisent avec le nouveau hardware et commencent à le pousser plus loin. Cette familiarité a toujours conduit à une plus grande fidélité et une meilleure optimisation. Donc, théoriquement, nous devrions bientôt commencer à voir plus de cohérence de fréquence d’images lors de l’exécution de jeux de console en 4K.

Jusqu’à présent, seuls quelques dizaines de titres ont profité de la puissance supplémentaire des consoles d’aujourd’hui pour fournir des visuels par ray tracing avec différents degrés de détail. Spider-Man Remastered, Watch Dogs Legion et Cyberpunk 2077 sont quelques exemples de jeux avec des implémentations RT frappantes. D’ici peu, nous devrions voir RT devenir plus ou moins un standard dans les titres AAA.