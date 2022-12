Confirmé: Marvel’s Spider-Man 2 sera la grande sortie PS5 fin 2023

PlayStation lève tous les doutes : Marvel’s Spider-Man 2 arrivera fin 2023. Malgré les rumeurs qui évoquaient un éventuel retard, la société récapitule ce qui va arriver dans le prochain cours avec le titre Insomniac en tête de liste. De cette façon, la PS5 consolide un excellent lancement pour la dernière partie de l’année.

Bryan Intihar, directeur créatif du projet et grand penseur du premier opus, a partagé ses sentiments sur 2022 et ce qui est à venir : « Quelle année ce fut pour PlayStation Studios ; Chez Insomniac Games, nous avons été absolument bouleversés par le travail de nos pairs. Félicitations à tous pour une année 2022 réussie… et nous espérons que l’année prochaine sera tout aussi excitante alors que nous continuons à préparer Marvel’s Spider-Man 2 d’ici la fin de l’année.

des mois de silence

L’inconnu s’est accru ces derniers mois. En octobre, c’est l’entreprise elle-même qui, par le biais d’un tweet, a répondu à un fan qui espérait que la suite ne tarderait pas. « Non. Nous progressons bien et il est toujours prévu pour 2023. Montrer des jeux demande du temps, des efforts, des ressources et de la coordination », a déclaré le compte officiel Insomniac Games sur Twitter.

Il faut remonter au 9 septembre 2021 dernier pour connaître sa révélation. Le dernier PlayStation Showcase avait pour plat principal la suite attendue de l’arachnide, qui a confirmé la collaboration entre Peter Parker et Miles Morales contre la force démoniaque de Venom, qui sera apparemment le grand antagoniste. Il a partagé la scène avec des poids lourds tels que Marvel’s Wolverine, Gran Turismo 7, God of War : Ragnarök et le remake de Star Wars : Knights of the Old Republic. Presque rien.

Le muscle graphique de la bande-annonce laissait entendre qu’il pourrait s’agir de CGI, mais peu de temps après, le studio a confirmé que toutes les images avaient été capturées en temps réel sur le matériel PS5.

Source : Blog PlayStation