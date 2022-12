15 jours de jeux gratuits sur Epic Games Store, téléchargez votre premier maintenant !

Il y a les Rois Mages, il y a le Père Noël et non loin de là on trouve aussi Epic Games. La société des parents de Fortnite vient d’inaugurer ses 15 jours de jeux gratuits, une promotion qu’ils ont déjà faite en 2019, 2020 et 2021. Dans le cadre de celle-ci, la boutique numérique du développeur, l’Epic Games Store, proposera un jeu gratuit par jour d’ici Noël, c’est-à-dire d’ici le 25 décembre. Le premier d’entre eux, Bloons TD 6, est maintenant disponible en téléchargement sans frais.

et, c’est vrai que ce premier n’est pas le jeu le plus marquant du monde, mais sur un cheval cadeau… Aussi, il ne fait aucun doute qu’Epic sauve les bombardements à l’approche du réveillon de Noël, et si les comptes le font ne nous manquera pas Certains jours, ils en donneront même deux. Dans tous les cas, Bloons TD 6 est un jeu de tower defense classique qui peut nous tuer pendant quelques après-midi et bien qu’il soit un peu vieux, vous seriez surpris de voir à quel point il peut être addictif.

Dans Bloons TD 6, nous devrons élever toutes sortes de défenses contre horde après horde d’ennemis, en incorporant des améliorations et des capacités au fil des minutes. Il a des boss finaux, des trophées, une coopération à 4 joueurs et une note de 4,8 étoiles sur 5 sur Epic Games Store. Mais quoi de mieux que de vous montrer son apparition via un trailer :

Comment télécharger des jeux gratuits sur Epic Games Store