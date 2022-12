Starfield nous laissera visiter la Terre et rejoindre toutes les factions à la fois

Bien qu’il n’y ait toujours pas de date de sortie, nous obtenons chaque jour plus de détails sur Starfield qui confirment l’impression qu’il sera l’un des candidats clairs pour GOTY 2023. Il y a quelques semaines, nous avons appris comment les armes fonctionnent dans l’espace et nous avons passé en revue 10 inattendus détails du jeu. Maintenant, Will Shen, responsable des missions secondaires, a participé à une question-réponse dans laquelle il s’est mouillé et a donné encore plus d’informations sur le rôle de la Terre dans le jeu, sur ses différentes factions et sur le système de compagnons.

Shen confirme, par exemple, que le jeu nous permettra de voyager dans le système solaire, et plus précisément sur la planète Terre, que nous pourrons visiter et voir comment elle a vieilli et comment elle est dans le futur. Le concepteur prévoit que dans Starfield Earth est connu sous le nom de « The Old Neighborhood » (l’ancien quartier) et que l’un des mystères sera de découvrir ce qui lui est arrivé, pourquoi il est comme il est. Nous visiterons également Mars et l’une des premières colonies que l’humanité a créées lorsqu’elle a commencé à explorer l’espace. Celui-ci s’appelle Sedonia et c’est une ville immense avec toutes sortes de personnes et de quêtes secondaires.

En ce qui concerne les factions, Shen voit le jeu plus comme Skyrim que Fallout en ce sens qu’il n’y aura pas de factions en guerre. Et même s’ils le sont, cela ne nous affectera pas. Nous pouvons tous les rejoindre dans le même jeu et compléter leurs branches respectives de missions. Entrer dans un groupe n’en bloquera aucun autre, même si évidemment nous devrons jouer plusieurs matchs si nous voulons connaître les conséquences de chaque décision. Le designer assure que nous changerons l’avenir de chaque groupe avec nos choix et que nous ne finirons pas forcément par en être les patrons. Dans tous les cas, nous ne serons jamais bloqués du contenu, ce qui s’est produit dans certains épisodes de Fallout.

Laissons les autres décider pour nous

Enfin, Shen a parlé du système de jumelage. Chacun a sa propre personnalité, sa façon de se comporter et de penser, de donner son avis sur les décisions que nous prenons et de sympathiser avec eux ou de nous rejeter. Starfield inclut même une option permettant à vos compagnons de parler pour vous, laissant la solution aux différents conflits que nous rencontrons jusqu’à leur façon d’être. Saurons-nous leur faire confiance ? Vont-ils nous surprendre avec leurs décisions ? A part ça, ce qui est attendu. Ils nous suivront au combat, nous pourrons échanger des objets avec eux et ils feront partie de l’équipage de notre vaisseau. Que pourrais-tu vouloir de plus?