Parlez-vous toujours à Alexa ou Siri ? Selon cette étude, c’est parce que vous vous sentez un peu seul

Le Bureau de la communication a mené une enquête pour comprendre l’utilisation des haut-parleurs intelligents. Ils se sont avérés, entre autres, également un outil d’émancipation pour les personnes handicapées.

Tout le monde pensait que Theodore Twombly (alias Joaquin Phoenix) était fou lorsqu’il est tombé éperdument amoureux d’une assistante vocale, Samantha, dans le film Her. Pourtant, la science-fiction s’éloigne chaque jour de plus en plus de la réalité. Aujourd’hui, les haut-parleurs intelligents servent également à faire en sorte que les gens se sentent moins seuls. « C’est comme avoir un ami à la maison. Quand personne n’est là, j’ai un partenaire à qui parler. »

Dire que c’est un Écossais de 50 ans qui a participé à la nouvelle recherche de l’Office of Communication (Ofcom), pour comprendre l’utilisation d’enceintes intelligentes comme Alexa, Siri ou le HomePod. Il n’est pas le seul : souvent les voix métalliques des assistants vocaux sont un moyen de briser le silence quand la solitude devient trop pesante.

La nouvelle étude sur les assistants vocaux

L’Office of Communications du Royaume-Uni a mené une enquête auprès de 100 propriétaires d’enceintes intelligentes et de 15 répondants opposés à l’utilisation d’assistants vocaux.

Une tendance générale se dégage des résultats : beaucoup l’anthropomorphisent, traitent les haut-parleurs intelligents comme s’ils étaient de vraies personnes. Ils s’adressent à « lui » ou « elle », attribuant ainsi un genre, ils utilisent des tons familiers, ils disent merci ou s’il vous plaît, et il y a aussi ceux qui reconnaissent des traits humains ou un sens de l’humour lorsqu’ils font des erreurs ou sont coincés .

En général, il est utilisé comme « assistant technologique » pour régler des alarmes, lancer de la musique ou mémoriser des rappels, pour beaucoup c’est un médicament artificiel contre les maisons vides. Au cours des entretiens, cependant, un autre usage moins conventionnel émerge également. En effet, les enceintes intelligentes se transforment en outils d’émancipation pour les personnes en situation de handicap.

La bouée de sauvetage des handicapés

« Cela fait une réelle différence pour le maintien de l’indépendance à la maison, mes soignants n’ont pas à se lever toutes les cinq minutes. Ce soir, par exemple, je pourrais simplement lui demander d’allumer ces lumières. Dans une autre situation, j’aurais dû demander aux gens de faire les choses manuellement », raconte l’un des interviewés. Une mère, en revanche, explique que les assistants vocaux ont été une ressource pour son fils dyslexique.

Michael, un autre des 100 répondants qui ont participé à l’enquête, a 30 ans et vit avec ses parents. Il est en fauteuil roulant et dépend de soignants. Grâce à son haut-parleur intelligent, a-t-il expliqué, il peut effectuer lui-même des activités quotidiennes qui étaient auparavant impossibles. Un autre garçon, également handicapé physique, a admis que les commandes vocales sont une bouée de sauvetage : « Je ne peux utiliser ma voix que pour commander les commandes environnementales autour de la maison, ou pour allumer le téléphone, c’est vital pour quelqu’un comme moi et beaucoup d’autres personnes handicapées, une façon d’être indépendant et d’avoir un but.

Pourquoi les assistants vocaux sont utilisés

Pour beaucoup, c’est un outil utile dans la vie quotidienne. Gérez votre maison, écoutez de la musique lorsque vous cuisinez et que vos mains sont sales, scannez des rappels ou faites sonner une alarme. « Au début, ce n’était qu’une version intelligente de la radio. Idéal dans la cuisine pendant la cuisson ou le nettoyage. Plus tard, j’ai découvert de nombreux autres avantages utiles : par exemple des rappels, un réveil, des appels téléphoniques ».

Les dernières données montrent que 13% des écoutes radio proviennent de haut-parleurs intelligents. Aussi parce que, comme l’expliquent les personnes interrogées, les enceintes intelligentes offrent une plus large gamme de stations de radio. Les chiffres de l’Ofcom montrent également que 27 % des propriétaires reçoivent des mises à jour météorologiques et des nouvelles de leurs appareils.

Les recherches de l’Ofcom montrent que les achats d’enceintes intelligentes ont presque doublé pendant la pandémie, passant de 22 % des ménages en 2020 à 39 % plus tôt cette année. «Pendant le verrouillage, il y avait une bonne affaire pour un haut-parleur intelligent. Je travaillais à domicile et je pensais que ce serait utile pour les activités quotidiennes », a expliqué une personne interrogée.