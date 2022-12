Microsoft interdit le cryptomining de ses services cloud pour protéger les clients

En bref : Microsoft a mis à jour ses accords de licence pour interdire le cryptominage de ses services en ligne. Tout client souhaitant continuer à exploiter la cryptomonnaie sur un service hébergé par Microsoft devra d’abord obtenir une autorisation écrite de la société, mais cela ne sera pris en compte que pour les « tests et recherches pour les détections de sécurité ».

Comme indiqué par The Register, Microsoft a mis à jour ses conditions de licence universelles pour les services en ligne pour sa gamme de services Azure et de services Dynamic 365 afin d’interdire le cryptominage sans l’approbation préalable de l’entreprise. Il couvre tout « service hébergé par Microsoft auquel le Client s’abonne dans le cadre d’un contrat de licence en volume Microsoft ». Le document mis à jour est principalement lié à Azure et est entré en vigueur le 1er décembre.

La section Politique d’utilisation acceptable stipule : « Ni le client, ni ceux qui accèdent à un service en ligne par l’intermédiaire du client, ne peuvent utiliser un service en ligne : pour extraire de la crypto-monnaie sans l’autorisation écrite préalable de Microsoft. »

Microsoft semble avoir glissé une grande partie de la mise à jour sous le radar. Mais dans un article de la communauté des partenaires constructeurs hier, le responsable des ventes de Microsoft Channel, Daniil Biktimirov, a écrit que la politique mise à jour consistait à interdire explicitement l’extraction de crypto-monnaies sur tous les services en ligne Microsoft.

Le géant de Redmond a déclaré à The Register qu’il avait introduit le changement car l’extraction de crypto-monnaie peut perturber ou altérer ses services en ligne. Il a ajouté que les utilisateurs pouvaient souvent être liés à des cyber-fraudes et à des attaques abusives telles que l’accès et l’utilisation non autorisés des ressources des clients.

Microsoft rejoint Google Cloud en exigeant que les utilisateurs obtiennent une autorisation écrite avant le cryptominage, tout comme Digital Ocean. Oracle et OVH ne l’autorisent pas du tout, tandis qu’Amazon Web Services ne l’autorise pas dans son niveau gratuit.

L’industrie de la cryptomonnaie est actuellement en crise. Les gouvernements se précipitent pour introduire une réglementation plus stricte suite à l’implosion de l’échange de crypto FTX, qui a récemment entraîné l’arrestation de Sam Bankman-Fried pour fraude et blanchiment d’argent. Nous avons également entendu parler de mineurs incapables de rembourser des millions de prêts, contraints de remettre leurs plates-formes minières qui avaient été utilisées comme garantie. Avec la chute des prix des actifs numériques, le cryptominage n’est plus le passe-temps lucratif ou sécurisé qu’il était autrefois, ce qui aurait pu jouer un rôle dans la décision de Microsoft, au-delà du fait qu’il soit seulement sur la sécurité des clients et ses services en ligne.