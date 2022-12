GTA V a désormais des graphismes réalistes sur PS5, Xbox Series X et Series S

À ce stade, nous pouvons dire qu’il n’y a pas d’autre jeu vidéo qui vieillit mieux que GTA V, et c’est qu’en plus de vieillir, la seule chose qu’il fait est de rajeunir. Petit à petit, il a ajouté des modes de jeu, des événements spéciaux et des mises à jour avec des améliorations graphiques. C’était d’abord le saut de génération vers PS4 et Xbox One, et plus récemment, un saut de nouvelle génération vers PS5 et Xbox Series a apporté des graphismes époustouflants. Mais il y avait encore plus.

Ray tracing dans GTA V

La dernière mise à jour publiée par Rockstar a décidé d’inclure rien de moins que des graphismes de ray tracing dans son jeu bien-aimé. Cela nous permettra de jouer à GTA V avec des effets de réflexion et de transparence jamais vus auparavant sur console, car il profite du potentiel de la nouvelle génération de PlayStation et Xbox pour les appliquer.

Disponible sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S, le nouveau patch 1.64 introduit la nouvelle modalité graphique tant que nous avons sélectionné le mode Fidelity, et il se chargera de refléter les véhicules, les personnages et d’autres détails sur des surfaces réfléchissantes et brillantes.

Pour vérifier les nouveaux graphismes, nous n’avons qu’à nous rendre dans la conférence d’un store et vérifier que nous pouvons maintenant nous voir reflétés dans le verre. C’est quelque chose qui de prime abord peut sembler simple, mais en plus de toute la complexité que cela comporte, c’est un petit détail qui donne à la scène un point de réalisme supplémentaire.

L’exemple le plus exagéré de la façon dont cela fonctionne peut être trouvé lorsque nous rencontrons un véhicule décoré de peinture chromée, quelque chose qui transforme les véhicules en véritables miroirs et qui a maintenant un aspect incroyable.

Où essayer le ray tracing dans GTA V

Il existe de nombreux exemples dans lesquels trouver des effets de ray tracing dans GTA V, mais les plus frappants sont peut-être ceux que nous vous laissons ci-dessous :

Les hélicoptères apparaîtront désormais reflétés dans le verre des gratte-ciel. Faites attention à ne pas être trop distrait en vous regardant piloter dans ce miroir géant ou vous allez les frapper.

Les rétroviseurs des véhicules affichent également des reflets, cependant, ils ne le font que lorsque nous sortons de la voiture, car pendant que nous conduisons, les rétroviseurs fonctionnent comme avant, avec un reflet générique qui n’a rien à voir avec le contexte qui vous entoure. .

Vous pourrez voir le reflet à la fois en mode première personne et en mode troisième personne à l’extérieur du véhicule. Gardez à l’esprit que la résolution de la réflexion est assez faible, mais cela est probablement dû à l’optimisation. Peut-être que Rockstar améliorera RT pour les miroirs dans la prochaine mise à jour. pic.twitter.com/JiPd4kbRyh —Ben (@videotech_) 15 décembre 2022

Fondamentalement, tout ce qui est des réflexions sera plus réaliste et impressionnant. Les sols détrempés par la pluie seront désormais plus beaux que jamais, surtout la nuit, où les lumières des panneaux d’affichage se refléteront sur les flaques d’eau.

Comme on dit, un plus qui peut sembler simple mais cache une immense complexité et change complètement radicalement notre façon de percevoir le monde virtuel de Los Santos. Si vous avez une PS5 ou une Xbox Series X|S, vous n’aurez qu’à mettre à jour le jeu pour obtenir la mise à jour 1.64.

Source: rock star

Via: Le bord