Le mode Resident Evil Village VR annonce la date de sortie, le prix et les nouvelles jouables

A travers un nouveau post sur le blog officiel PlayStation, Capcom et Sony viennent de confirmer la date de sortie du mode réalité virtuelle pour Resident Evil Village. Le jeu sera mis à jour avec cette option le 22 février 2023, ou ce qui est identique, coïncidant avec le lancement de PS VR2. De plus, il est confirmé qu’il sera entièrement gratuit pour ceux qui avaient déjà le jeu, à la fois dans sa version standard et dans la récente Gold Edition (qui comprend également l’extension Shadow of Rose).

Le blog détaille également les performances de Resident Evil Village en VR : résolution 4K, HDR, 2000 x 2040 pixels par œil, eye tracking, champ de vision à 110 degrés, audio 3D, vibration haptique via les nouvelles manettes… et j’en passe. Pour recharger il faudra faire le même geste que dans la vraie vie, avec les mêmes attaques au couteau et, surprise, grâce à ce mode on pourra tenir une arme dans chaque main. « C’est une expérience vraiment captivante qui nous place carrément dans le monde tordu dans lequel Ethan Winters se bat », lit-on dans l’article. « Nous espérons que vous vous mettrez au défi avec cette expérience d’horreur de survie ultime. »

Le prix du PS VR 2

Bien que le DLC soit gratuit, pour les lunettes il sera temps de tirer le portefeuille. Eh bien, portefeuille ou chéquier. PlayStation VR 2 ne marche pas avec des contemplations dans son prix et sortira le 22 février à 599,99 euros. En plus du mode de réalité virtuelle Resident Evil Village, le lancement sera célébré avec une vingtaine de jeux (dont nous avons d’ailleurs déjà revu leurs tarifs initiaux). et sera dirigé avec Horizon: Call of the Mountain comme produit phare. Nous ferions tous mieux de sauver ce Noël ou d’avoir été très, très bons aux yeux des mages.