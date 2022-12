Elon Musk a vendu 3,58 milliards de dollars supplémentaires d’actions Tesla cette semaine

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Elon Musk a vendu 22 millions d’actions supplémentaires dans Tesla, d’une valeur d’environ 3,58 milliards de dollars, portant le total des actions Tesla qu’il a vendues au cours des 12 derniers mois à près de 40 milliards de dollars. Il s’agit de la troisième vente massive depuis que le PDG a déclaré qu’il avait fini de vendre en avril.

Selon un dépôt de titres américain rendu public hier, Musk a vendu 22 millions d’actions Tesla sur trois jours de lundi à mercredi cette semaine.

Après que Musk ait vendu pour 8,4 milliards de dollars d’actions Tesla en avril, de l’argent censé être utilisé pour aider à financer l’acquisition de Twitter, le milliardaire a déclaré qu’il avait fini de vendre. Mais en août, il a vendu 6,9 milliards de dollars de plus, ce qui, selon lui, était nécessaire au cas où certains partenaires constructeurs financiers ne se présenteraient pas dans l’accord Twitter. Encore une fois, Musk a insisté sur le fait qu’il avait fini de vendre. Jusqu’en novembre, c’est-à-dire lorsqu’il a vendu 19,5 millions d’actions supplémentaires d’une valeur de 3,9 milliards de dollars, quelques jours seulement après le rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars. Musk a également vendu pour 16 milliards de dollars d’actions Tesla en novembre et décembre 2021.

Le cours actuel de l’action Tesla est son plus bas depuis 2020, et la capitalisation boursière du géant des véhicules électriques est tombée en dessous de 500 milliards de dollars pour la première fois en deux ans. La capitalisation boursière de la société a baissé de plus de 700 milliards de dollars depuis son plus haut niveau historique.

Oui. Dans le cas (espérons-le peu probable) où Twitter force la conclusion de cet accord * et * certains partenaires constructeurs financiers ne se présentent pas, il est important d’éviter une vente d’urgence des actions Tesla. – Elon Musk (@elonmusk) 10 août 2022

Musk n’a jamais donné de raison pour sa dernière vente d’actions Tesla, bien qu’il ait tweeté mardi : « Au risque de dire évident, méfiez-vous de la dette dans des conditions macroéconomiques turbulentes, en particulier lorsque la Fed continue d’augmenter les taux. »

Twitter doit payer 1 milliard de dollars par an de dette dans le cadre du rachat. De nombreux annonceurs préoccupés par le nouveau manque de modération de la plate-forme ont réduit leurs dépenses, et l’entreprise a plus que divisé par deux ses effectifs dans le but d’économiser de l’argent. Il pourrait être laissé à Musk d’aider Twitter à sortir d’un trou avec son propre argent.

Musk a également perdu à l’unanimité son titre de personne la plus riche du monde. La chute du cours de l’action de Tesla a vu Bernard Arnault, président du conglomérat de luxe français LVMH, dépasser Musk sur la riche liste de Forbes plus tôt cette semaine. Maintenant, il est également en retard sur Arnault sur l’indice des milliardaires de Bloomberg.