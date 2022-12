Armored Core, dans quel ordre jouer la saga ?

Admet-le. Il ne se passe rien. Vous avez découvert From Software à travers les Dark Sous, Bloodborne, Sekiro et Elden Ring. Vous êtes tombé amoureux de l’entreprise et maintenant qu’elle annonce que son prochain jeu est Armored Core 6, vous vous demandez, qu’est-ce que c’est que Armored Core ? Et comment se fait-il qu’ils en soient au sixième volet ?

C’est vrai qu’ils n’en ont pas fait depuis plus de dix ans (depuis qu’ils ont commencé avec soulsborne), mais la vérité est qu’Armored Core est la saga fétiche de From Software. Ils y travaillent depuis 1997 et ont sorti plus de vingt jeux. Il a une tradition aussi complexe que celle de l’âme, mais heureusement, son intrigue redémarre à chaque épisode numéroté. C’est-à-dire que, comme l’a dit son propre réalisateur, « il n’est pas nécessaire de jouer aux précédents pour comprendre Amored Core 6 ».

Cependant, pour ceux qui souhaitent approfondir leur environnement, nous allons parcourir tous les jeux Armored Core et les trier par date de sortie et chronologie. Parce qu’il y a des détails et des événements qui nous permettent de les placer avant ou après, et qui composent plusieurs lignes de temps qui facilitent toute approche de la franchise. Sans plus tarder, au mess :

Armored Core par ordre de sortie

Vous trouverez ci-dessous tous les jeux de la série Armored Core classés par année de sortie :

Noyau blindé (1997)

Noyau blindé: Projet Phantasma (1997)

Noyau blindé: Maître de l’arène (1999)

Noyau blindé 2 (2000)

Armored Core 2: Un autre âge (2001)

Noyau blindé 3 (2002)

Ligne silencieuse: Noyau amoureux (2003)

Noyau blindé: Nexus (2004)

Noyau blindé: Mission mobile (2004)

Noyau blindé: Nine Breaker (2004)

Noyau blindé: Formula Front (2004)

Noyau blindé: dernier corbeau (2005)

Noyau blindé: Mobile 2 (2005)

Noyau blindé : mobile en ligne (2005)

Noyau blindé 4 (2006)

Noyau blindé : Mobile 3 (2007)

Noyau blindé : Mobile 4 (2008)

Noyau blindé: pour la réponse (2008)

Noyau blindé 3 portable (2009)

Noyau blindé: Silent Line Portable (2009)

Noyau blindé: dernier corbeau portable (2010)

Noyau blindé 5 (2012)

Noyau blindé: jour du verdict (2013)

Noyau blindé 6 (2023)

Noyau blindé dans l’ordre chronologique

Voici notre proposition de jouer à tous les jeux vidéo Armored Core dans l’ordre, en respectant l’ordre chronologique des événements de la saga :

première ligne de temps

Noyau blindé 4 (2006)

Noyau blindé: pour la réponse (2008)

Noyau blindé 5 (2012)

Noyau blindé: jour du verdict (2013)

deuxième chronologie

Noyau blindé (1997)

Noyau blindé: Projet Phantasma (1997)

Noyau blindé: Maître de l’arène (1999)

Noyau blindé 2 (2000)

Armored Core 2: Un autre âge (2001)

troisième ligne de temps