La prochaine génération de Witcher 3 a des problèmes sur PC, mais le CDPR travaille déjà sur une solution

The Witcher 3 : Wild Hunt a déjà une version améliorée sur Xbox Series X, Xbox Series S, PS5 et PC. Le titre a reçu des fonctionnalités de nouvelle génération, et bien qu’en principe plus aucune mise à jour de contenu ne soit envisagée, CD Projekt RED travaillera sur des correctifs qui résoudront les éventuels problèmes qui pourraient apparaître. Dans le cas de la version PC, les joueurs ont signalé des bugs, le développeur étudie donc actuellement des solutions.

« Nous sommes conscients des problèmes signalés par les joueurs PC depuis la sortie de la mise à jour », ont-ils posté sur Twitter. « Nous enquêtons activement sur les rapports et fournirons des informations sur des bugs spécifiques dès que possible. Merci pour ta patience!

Solution temporaire à certains problèmes

Marcin Momot, directeur des communications de CD Projekt RED, a ajouté : « Pendant que l’équipe travaille sur la résolution des problèmes de PC signalés par les utilisateurs, assurez-vous d’avoir installé les derniers pilotes NVIDIA, car ils peuvent vous aider à résoudre certains bugs que vous rencontrez. »

The Witcher 3 : Wild Hunt Complete Edition peut être obtenu pour 10 euros dans les soldes d’hiver GOG. Comprend les deux extensions majeures (Hearts of Stone et Blood and Wine), garantissant des centaines d’heures dans le monde fantastique du jeu de rôle du sorcier Geralt de Riv. Vous pouvez lire nos impressions avec le patch nouvelle génération ici.

CD Projekt RED travaille sur le futur de la saga. En plus d’un remake du titre original, le projet Polaris (nom de code) inaugurera une toute nouvelle trilogie, dont on ne connaît pas trop de détails pour le moment. Ce que l’on sait, c’est que ces projets utiliseront le moteur graphique Unreal Engine 5 au lieu de RedEngine, sa propre technologie.

