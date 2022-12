Adieu au Superman d’Henry Cavill : Jason Momoa et d’autres stars réagissent à l’annonce

Henry Cavill ne sera plus Superman, malgré le fait que James Gunn ait confirmé qu’il pouvait compter sur lui à l’avenir ; bien que ce qui semble clair, c’est que ce ne sera pas le Superman de la nouvelle étape de la DCU avec James Gunn lui-même et Peter Safran à la barre. Après la carte ouverte de l’acteur expliquant ce qui s’est passé et dans laquelle il a remercié les fans pour leur support, de nombreuses personnalités et stars hollywoodiennes n’ont pas tardé à réagir à une annonce aussi inattendue ; Et c’est que nous nous souvenons que Cavill lui-même a annoncé son célèbre retour en tant que Superman après la première de Black Adam. Et parmi les célébrités qui ont réagi on retrouve sa co-star Jason Momoa et bien d’autres.

Hollywood réagit aux adieux de Superman

Ainsi, Jason Momoa a réagi au post de Cavill avec « Je t’aime, frère », laissant quelques émojis coeur à côté de son message. D’autre part, Zachary Levi, l’acteur qui donne vie à Shazam dans l’univers DC, a écrit « J’espère vous attraper dans un autre univers, monsieur ». Bien que l’un des commentaires les plus sincères ait été celui de Dany García, le producteur de Black Adam qui s’est battu si fort pour le retour de Cavill en tant que Superman avec Dwayne Johnson : « Vous êtes et serez toujours notre Superman et vous êtes, bien sûr , beaucoup plus. Voici la lumière que vous avez en vous ». Le frère de Dany, Hiram García, également producteur de Black Adam, a assuré que « tu seras toujours le Superman de notre génération, mon frère. Toujours ».

L’actrice Quintessa Swindell, Cyclone dans Black Adam, a également ajouté aux commentaires d’amour et de respect pour l’acteur : « Tu seras toujours le plus grand. » Chez Marvel Studios, il y a aussi eu des réactions comme celle de l’acteur Kumail Nanjiani (Eternals), assurant que « Je suis désolé d’entendre cela, mais j’ai hâte de voir ce que vous ferez ensuite. C’était un plaisir de vous rencontrer l’autre soir. » L’acteur Christopher Lloyd, Doc dans la saga Returnal vers le futur (parmi de nombreux autres rôles), a réagi en disant « tu étais merveilleux dans ce rôle ».

Enfin, la propre partenaire d’Henry Cavill, Natalie Viscuso, a écrit : « Toujours un gentleman élégant ». Au revoir, le Superman d’Henry Cavill.

Source | Instagram