PS Plus Extra et Premium clôturent 2022 en renforçant son catalogue : Judgment, Ridge Racer 2…

PlayStation Plus renforce son catalogue avant de clôturer 2022. La société confirme l’incorporation de 22 jeux dans le cadre de la dernière vague de l’année. Tous seront disponibles à partir du 20 décembre à l’exception de WWE 2K22, qui sera disponible le 3 janvier 2023.

Jugement

Tous les ajouts à PS Plus Extra et Premium

PS supplémentaire

WWE 2K22 | ps4

Far Cry 5 | ps4

Far Cry nouvelle aube | ps4

Far Cry Primal | ps4

Carapace mortelle | PS5 et PS4

Jugement | PS5 et PS4

Yakuza comme un dragon | PS5 et PS4

Yakuza 6 : Le Chant de la Vie | ps4

Pillars of Eternity II : Deadfire – Édition Ultime | ps4

Terre du Milieu : L’Ombre du Mordor | ps4

Terre du Milieu : L’Ombre de la Guerre | ps4

Le piéton | PS5 et PS4

génie maléfique 2 | PS5 et PS4

Adventure Time : Pirates de l’Enchiridion | PS5 et PS4

Ben 10 : voyage de puissance | PS5 et PS4

Gigantosaure Le Jeu | ps4

Vers ADM | ps4

Les évadés | ps4

Playstation Plus Premium

Coureur de crête 2 | PSP

Épée céleste | ps3

monde étrange. L’exode d’Abe | PS1

Héros du flipper | PSP

N’oubliez pas que les abonnés PlayStation Plus Premium bénéficient déjà des avantages des modalités précédentes, c’est-à-dire Essential et Extra, vous aurez donc accès à tous les titres mentionnés. Dans le cas des jeux des générations précédentes, seul Heavenly Sword ne vous permet pas de le télécharger sur votre console PS5 et PS4 ; Rappelons que le catalogue PS3 n’est disponible qu’en streaming.

Nul doute que les grands noms passent par des franchises comme Far Cry et Yakuza. Dès le premier vous aurez accès aux trois derniers volets, dont les spin-offs Primal et New Dawn. D’autre part, le travail de Ryu Ga Gotoku Studio s’étend au dernier avec Kiryu (The Song of Life), au premier d’Ichiban Kasuga (Like a Dragon) et au début du spin-off du même univers, Judgment.

