Au revoir, Dolores : Westworld va être supprimé de HBO Max, pourquoi ?

Il y a quelques semaines, les fans de Westworld ont reçu toute une cruche d’eau froide : la série de science-fiction a été annulée, laissant les téléspectateurs sans fin qui conclurait son histoire. Désormais, on pourrait dire que ses followers sont une nouvelle fois déçus (plus petits, il faut bien le dire) lorsqu’ils découvrent que non seulement ils l’ont laissée sans issue mais qu’elle va également quitter le catalogue HBO Max sous peu, l’empêchant ainsi de revenir. .. Voyons. Quelle pourrait être la cause d’une décision aussi radicale ?

Coupure sur HBO pour « surprise »

La série Westworld a démarré en trombe : sa première saison était ronde et une bouffée d’air frais. Une approche originale et une excellente exécution ont abouti à ce qui semblait être la série de science-fiction de référence du moment. Il a été soutenu par HBO lui-même, qui a ainsi fait de ce titre sa deuxième grande carte de présentation après l’omniprésent et imbattable Game of Thrones. Quel deux séries sur la facture.

Cependant, la magie s’est vite éteinte : la deuxième saison s’est avérée quelque peu répétitive et la troisième saison a été difficile à digérer. Que dire du quatrième, sorti le 26 juin dernier : une intrigue sans queue ni tête et une audience qui n’avait cessé de chuter ont fini par tuer la fiction, dont l’annulation avait été annoncée en novembre dernier.

Cela signifiait que la série se retrouverait sans la cinquième et dernière saison -à l’heure annoncée et même avec les contrats des acteurs officialisés- et malgré le fait que le déménagement coûtera de l’argent à la plateforme, ce ne sera jamais autant que de produire ses chapitres, actuellement parmi les plus chers de la scène du petit écran.

Même avec tout cela, plus que l’on pourrait penser qu’au moins il lui donnerait toujours la consolation de revoir les premières saisons -ou du moins la première, qui vaut de l’or-, cependant, rien n’est plus éloigné de la réalité : selon le des moyens connus et fiables Date limite, HBO Max va le retirer directement du catalogue. Quelle est la raison de cette décision ?

mouvement de la plate-forme

Il semble que la raison pourrait être dans un mouvement de plate-forme. Warner ne le veut plus dans son catalogue HBO (rappelant l’embarras de son annulation -notez que la décision lui a coûté près de 15 millions de dollars-) afin qu’elle puisse choisir de le placer dans un autre catalogue d’entreprise à l’avenir.

Il convient de rappeler que Warner Media possède un bon nombre de réseaux et de services de chaînes et sans aller plus loin, il y a quelques mois, il a annoncé la future fusion de HBO avec Discovery+ pour relancer une plateforme encore plus grande que nous verrons en France en 2024. Ceci est le résultat de la achat de Warner par la société Discovery – en fait, officiellement et si nous devenons pointilleux, nous devons souligner que la société s’appelle désormais Warner Bros. Discovery.

Avec Westworld, The Nevers de Joss Whedon a également été annulé et sera également retiré. Ce qui est inconnu pour le moment, c’est quand cette suppression de matériel aura lieu (peut-être pour la nouvelle année ?). Profitez-en au cas où et offrez-vous un marathon ce Noël.