Windows 12 : ce pourrait être le futur système d’exploitation de Microsoft

Zac Bowden, journaliste pour Windows Central, est sans doute le plus initié de Microsoft au monde. Aujourd’hui, Zac a publié un article intitulé : « Windows 12 : les choses les plus importantes dont la prochaine version de Windows a besoin pour réussir. »

Ceux d’entre nous qui connaissent assez bien Zac savent que presque rien de ce qu’il dit dans ce type d’articles n’est une coïncidence. Il déguise généralement les informations sous la forme d’une opinion, alors regardons de près ce qu’il a écrit pour obtenir quelques indices sur Windows 12 et son développement. Voici les points sur lesquels Zac Bowden « pense » (clin d’œil, clin d’œil) Windows 12 devrait se concentrer :

évolutivité

Windows fonctionne sur des PC de toutes sortes. Des machines de travail les plus puissantes aux appareils bas de gamme axés sur les marchés émergents ou le domaine de l’éducation. Il n’y a pas de système d’exploitation au monde qui englobe autant, et cela a souvent été plus un problème qu’un avantage pour Microsoft.

Alors que ses concurrents ont des systèmes d’exploitation spécialement conçus pour un type d’appareil spécifique, Microsoft a essayé de tout couvrir. Mais cela pourrait changer. Avec Windows 12, Zac Bowden estime que le système d’exploitation doit s’adapter aux besoins de chaque appareil.

Donc, si Microsoft voulait proposer un rival Chromebook (ils le veulent, ils en sont obsédés), ce pourrait être Windows 12 lui-même mais sans fonctionnalités comme les widgets, Mobile Link, les intégrations Xbox, et surtout sans compatibilité avec plus d’applications que le web.

Redmond a déjà essayé cela avec Windows 10X et Windows Core OS, un système d’exploitation léger et modulaire conçu pour les appareils bas de gamme. Bien qu’elle ait été présentée et annoncée, elle n’a jamais vu le jour. Microsoft a décidé de doubler Windows 11 à la place.

Nous avons appris que Microsoft travaille depuis plusieurs mois sur une nouvelle structure de couches pour Windows. Ce sont de grands changements en interne dans le but de modulariser le système d’exploitation et de permettre l’évolutivité qui était si importante dans Windows Core OS.

De cette façon, à l’instar de la création d’un concurrent Chromebook, ils pourraient parvenir à une version beaucoup plus légère de Windows qui permettrait à ces ordinateurs de bien mieux fonctionner au prix de certaines concessions.

Un meilleur écran de verrouillage

L’écran de verrouillage est l’une des parties du système d’exploitation qui n’a guère changé ces dernières années. Comparé à celui d’autres systèmes d’exploitation, il est très faible, surtout si l’on regarde iPadOS, Android ou iOS.

Selon les mots de Zac, si Microsoft veut rivaliser avec les tablettes, il aura vraiment besoin d’un écran de verrouillage plus utile qui nous montre toutes sortes de notifications et permet d’autres fonctionnalités comme la prise de notes.

Une interface plus dynamique

Nous revenons à la question de l’évolutivité. Bowden souligne les problèmes rencontrés par Microsoft en termes d’interface utilisateur ces dernières années. Windows 8 était une interface géniale et révolutionnaire pour les tablettes, mais gênante avec le clavier et la souris. Windows 10 et Windows 11 sont d’excellentes interfaces de bureau mais totalement inadéquates pour une tablette (malgré la récente amélioration de Windows 11 à cet égard).

Que se passerait-il si Windows était capable de proposer des interfaces différentes selon notre appareil ? Et si Microsoft créait une interface spécialement conçue pour les tablettes aussi confortable que celle de Windows 8 ? La clé serait que, grâce à la modularité du système d’exploitation, on n’aurait plus une interface unique pour tous les usages, mais une adaptée à chaque usage.

Rappelons-nous qu’il y a eu récemment une fuite d’un concept de ce à quoi ressemblerait l’interface de Windows 12. Maintenant, nous savons qu’il ne s’agit probablement que d’une des interfaces : celle axée sur les ordinateurs de bureau.

Bowden suggère même la possibilité pour Microsoft de créer une interface « gaming » pour Windows qui s’activerait lorsqu’une manette Xbox serait détectée, similaire au bureau de la console.

Meilleure intégration avec les téléphones Android

Enfin, Bowden parle du bon travail que Windows 11 fait déjà pour relier votre téléphone Android à votre PC via l’application Mobile Link, mais souligne que « nous en voulons plus ».

Selon lui, ce serait formidable si Enlace Móvil s’intégrait à l’expérience Windows, fusionnant les informations et les détails de notre téléphone avec le coquille Windows pour une expérience fluide.

Par exemple, il indique que nous devrions pouvoir accéder au centre de notification de notre téléphone Android à partir de la barre des tâches ou afficher les statistiques sur la durée de vie de la batterie, le signal et d’autres informations vitales de notre téléphone en un coup d’œil, le tout à partir de la barre d’état système. Fondamentalement, il exige le même niveau d’intégration dont bénéficient les utilisateurs d’Apple entre un Mac et un iPhone.

Enfin, Zac note qu’il aimerait voir des formes d’intégration plus profondes, comme pouvoir déplacer un document Office ou un e-mail de votre téléphone vers votre PC, ou vice versa, en appuyant simplement sur un bouton. Ou peut-être que cela pourrait être automatique, en utilisant le cloud pour déterminer quand je suis actif dans une application sur mon téléphone ou mon PC, et fournir une invite sur l’autre appareil pour reprendre là où nous nous sommes arrêtés.

Nos conclusions

En résumé, nous croyons que rien de ce que Bowden propose ici n’est accidentel. Leurs « demandes » sont si spécifiques qu’elles nous rendent méfiants, comme cela s’est produit à d’autres occasions avec le même résultat. De plus, nos propres informations pointent également vers la modularisation de Windows 12 pour obtenir, entre autres, une plus grande évolutivité.

2023 devrait être une année passionnante pour tous les fans de Windows. Microsoft a de grands projets et cela fait longtemps qu’ils n’ont pas été aussi ambitieux. Vont-ils atteindre leurs objectifs ? Seul le temps dira.