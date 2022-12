CoD Warzone 2.0 freine le nouveau Roze et modifie l’aspect controversé de LA Thieves

Call of Duty: Modern Warfare 2 n’a pas exactement rencontré quelques controverses depuis sa sortie en octobre dernier. Les commentaires contre le look des Los Angeles Thieves, qui montre un soldat tout en noir, offrant un avantage visuel lorsque vous êtes dans des endroits sombres, se sont multipliés sur les réseaux sociaux ces dernières semaines.

La domination du skin LA Thieves dans Modern Warfare 2 et Warzone 2.0 est terminée

Dans le cadre du patch Season 1 Reloaded, Infinity Ward a réglé le problème en repensant le skin. Maintenant, nous voyons une présence importante de rouge sur le devant de l’opérateur. La silhouette des lunettes et les détails du harnais ont cette couleur éclatante qui brise complètement l’avantage qu’elle procurait depuis son arrivée en store.

Si vous avez acheté le skin, vous verrez la modification dès que vous installerez la mise à jour, qui arrive ce 14 décembre. Le changement s’applique aux versions masculine et féminine de l’opérateur ; Vous les verrez avant de les acquérir avec leur nouvelle image. Rappelons que ce pack et ceux du reste des équipes de la Call of Duty League sont disponibles au prix de 9,99 euros pièce.

Les critiques du début étaient dirigées vers la possibilité de ne pas se rabattre sur un Roze 2.0. Si les utilisateurs de Modern Warfare 2019 et Warzone s’en souviennent, l’introduction de Roze dans le cadre du support post-lancement a permis à l’Opérateur d’avoir un skin qui montrait une couleur noire unie, avec pratiquement aucun détail qui l’identifierait rapidement en passant devant elle. Sur des cartes comme la version originale de Verdansk, de couleur grise et peu contrastée, Roze est devenue l’une des plus choisies par la communauté.

Rappelons que ces changements arrivent dans le cadre des renforts de mi-saison, appelés Season 1 Reloaded. Cliquez sur ce lien pour voir le contenu principal.

Source : Blog Call of Duty