La publication Facebook la plus virale de 2022 a été écrite par Piero Angela

La société de communication numérique DeRev a compilé le Top 10 des publications avec le plus d’interactions. Fedez règne sur Instagram, occupant la quasi-totalité du classement : ils occupent neuf positions sur dix.

« Chers amis, je suis désolé de ne plus être avec vous après 70 ans de vie commune. Mais même la nature a ses propres rythmes ». Ainsi commence la publication Facebook la plus partagée en 2022. Il s’agit de la dernière salutation de Piero Angela publiée sur la page SuperQuark.

La société de communication et de stratégie numérique DeRev a publié le rapport des publications les plus populaires sur Instagram et Facebook, qui se transforment en un miroir capable de raconter les tendances et les intérêts des Italiens. En résumé, il ressort que l’intimité s’avère être l’ingrédient fondamental pour attirer l’attention et susciter l’empathie du public.

Le top 10 de Facebook

Les histoires personnelles gagnent. Piero Angela en tête, qui, avec son salut posthume publié le 13 août, a recueilli plus de 954 000 interactions. Ci-dessous, Benedetta Rossi, connue pour ses recettes qui occupe les deuxième et troisième places du classement DeRev. Il partage son 50e anniversaire sur Facebook atteignant 938 384 interactions et une photo de l’hôpital pour témoigner d’une opération réussie, 858 347 interactions. Un clip d’Italia’s Got Talent posté par Sky suit, le baiser entre Michelle Hunziker et Eros Ramazzotti publié par la présentatrice elle-même et les adieux de Casa Surace à grand-mère Rosetta.

Le Top 10 est clôturé par le cortège pour les célébrations de la Saint-Jean-Baptiste partagé sur Facebook par la page Visit Formia, la victoire à la Coupe du monde de basket-ball de l’équipe nationale italienne trisomique publiée par Eurosport Italia, et une vidéo montrant un différend entre un restaurateur et deux carabiniers relatif au contrôle des Pass Verts.

Top 10 Instagram

Fedez règne en maître sur Instagram. Tout le Top 10 est à lui, seul à la sixième place se trouve un dribble d’Ángel Di María posté par la Juventus, qui brise la domination absolue sur le réseau social. Le post avec le plus d’interactions, 3 millions et 986 000, a été publié par Fedez le 24 mars et annonçait la découverte de sa maladie. Ensuite, il y a les meilleurs voeux pour son fils Leone et la trêve immortalisée sur Instagram entre Fedez et J-Ax. Impossible de passer à côté des clichés de sa femme, Chiara Ferragni, qui a été parmi les premières à construire des récits intimistes sur Instagram, même si elle est désormais dépassée par son mari.

Une tendance que Roberto Esposito, PDG de DeRev, explique ainsi : « Le fait que Fedez recueille un plus grand consensus lorsqu’il parle de lui et de sa famille plutôt que lorsqu’il partage son travail est normal car lorsque des thèmes purement humains sont abordés, le public inévitablement se dilate, qui peut y réagir à partir de la mémoire ou de l’expérience partagée. Et encore : « Sur les réseaux sociaux, une communication entièrement orientée vers la promotion d’un message commercial ne marche pas ».