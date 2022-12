Couvertures électriques : moins chères que les radiateurs soufflants et les bouillottes

Les couvertures chauffantes connaissent une popularité croissante – et pas seulement chez les personnes âgées, qui gèlent de toute façon plus facilement. Une raison évidente est qu’ils vous réchauffent rapidement et facilement. Et exactement là où vous le voulez – à savoir sur vous-même. N’allumez pas le chauffage, n’allumez pas le radiateur, ne jetez pas de bois dans le poêle. Allumez, allons-y. En fait, les couvertures électriques sont plus modernes et meilleures que leur réputation. D’un autre côté, ils peuvent aussi être gourmands en énergie – c’est pourquoi vous devriez considérer quelques points.

Contenu:

Quels sont les avantages d’une couverture électrique ?

En hiver notamment, il est important de chauffer de manière ciblée. Augmenter le chauffage dans des pièces où vous n’êtes pas, c’est de la connerie. En même temps, chauffer une pièce de 25 mètres carrés juste pour vous n’est pas efficace. C’est donc définitivement un avantage si vous prenez une couverture pour vous réchauffer et vous mettre à l’aise sur le canapé ou même au lit. Étant donné que la couverture électrique produit également de la chaleur en plus d’une couverture normale, elle atteint directement votre corps. Le plafond ne dégage pas de chaleur dans l’air de la pièce, et le gaspillage d’énergie reste (relativement) faible.

Une couverture électrique est moelleuse, confortable et pratique. (Photo: Médisana)

Les distributeurs de chaleur électrique offrent également d’autres avantages, qui augmentent avant tout le bien-être :

chaleur en quelques minutes

La température souhaitée peut être réglée individuellement

La chaleur aide également à soulager les douleurs musculaires et les tensions

Généralement respirant, confortable, doux et lavable

Fourni avec des fonctions de protection pour un fonctionnement sûr

Grande flexibilité – vous n’avez besoin que d’une prise (ou d’une batterie portable)

Contrairement aux radiateurs soufflants, fonctionnement silencieux

Une couverture électrique a du sens pour vous si vous voyez un besoin pour vous-même. Besoin d’un peu plus de chaleur sur le canapé ? Pouvez-vous imaginer une alternative au chauffage d’une pièce entière ? Hors de question pour vous les bouillottes et les chauffe-eau ? Vous avez peut-être raison à propos d’une couverture électrique.

Combien coûte une couverture électrique par heure – et en comparaison ?

On dit souvent qu’une couverture chauffante consomme beaucoup d’énergie. Mais ce n’est même pas le cas – surtout par rapport à d’autres solutions de réchauffement. Surtout, les radiateurs et les aérothermes, qui garantissent des pièces chaudes avec 2 000 watts, par exemple, sont très coûteux en fonctionnement prolongé.

Une couverture chauffante de 100 watts en moyenne coûte environ 4 centimes de l’heure pour un prix de l’électricité de 39 centimes le kWh. A titre de comparaison, un radiateur avec 20 fois la puissance coûte jusqu’à 80 cents dans la même période. Les radiateurs infrarouges d’environ 1000 watts coûtent 40 cents par heure.

À un niveau inférieur, vous pouvez économiser encore plus d’argent. (Photo: Médisana)

Vous devez prendre en compte lors de la comparaison : une couverture électrique est beaucoup moins chère à faire fonctionner qu’un radiateur soufflant ou un radiateur supplémentaire, mais elle ne chauffe que vous ou votre corps. La pièce reste fraîche. Si nécessaire, vous devez toujours chauffer régulièrement – au moins jusqu’à une température acceptable d’environ 20 degrés Celsius.

Une couverture électrique n’est pas conçue pour une utilisation à long terme. Il est généralement allumé en continu pendant deux à trois heures. Si vous l’utilisez trois jours par semaine pendant trois heures chaque mois, cela vous coûtera 1,44 euros par mois (couverture électrique de 100 watts, prix de l’électricité de 39 centimes le kWh).

Que doit offrir une bonne couverture chauffante ?

Vous pouvez vous procurer des couvertures chauffantes pour moins de 50 euros. Même dans cette gamme de prix, vous obtenez des fonctions de base importantes qui ne devraient pas manquer : la protection contre la surchauffe et l’arrêt automatique. C’est ainsi que vous évitez les dangers potentiels.

Vous effectuez la plupart des réglages pour une couverture chauffante sur l’unité de commande. (Photo: Eta Shaggy)

Par ailleurs, d’autres aspects sont recommandés :

Niveaux de température sélectionnables : quelle température doit-il faire ? La plupart des couvertures électriques ont 3 à 6 niveaux pour régler la température préférée.

Matériau : La micropolaire est courante comme couverture souple, mais la flanelle ou le polyester peuvent également convenir. Personnellement, je recommande de rechercher un certificat Oeko-Tex 100. Cela garantit une haute qualité du tissu.

Lavable : À un moment donné, chaque couverture doit aller dans la machine à laver. Lors de l’achat, assurez-vous que votre couverture électrique peut être lavée. Pour ce faire, vous retirez souvent les commandes, qui doivent bien sûr rester sèches.

Poids et dimensions : La plupart des couvertures chauffantes pèsent entre 1,5 et 2,5 kilogrammes. Cela dépend principalement de la taille réelle. Des couvertures mesurant environ 160 cm x 130 cm et pesant environ 2 kilogrammes sont pratiques. Si vous ne souhaitez pas vous blottir seule sous la couverture, vous pouvez également opter pour un modèle de 200 cm x 150 cm. Par exemple le Beurer HD 150 XXL. Mais 2,5 kilogrammes peuvent être inconfortables pour les personnes de petite taille.

Le Beurer HD 150 XXL mesure 200 cm x 150 cm. (Photo: Beurer)

Combien de watts une bonne couverture chauffante doit-elle avoir ?

La chaleur est souvent une sensation subjective – il est donc difficile de faire une recommandation générale sur le nombre de watts qu’une bonne couverture chauffante devrait avoir. La gamme s’étend de 80 watts à 200 watts. La règle d’or est en effet : plus c’est chaud. Personnellement, je pense que le milieu de terrain est non seulement suffisant, mais idéal. Les couvertures chauffantes entre 100 et 120 watts ne consomment pas d’énergie excessive et les brûlures sont moins probables en raison d’une température trop élevée.

Le Beurer UB 30 ne gère que 50 watts, ce qui pourrait ne pas être suffisant pour les engelures. (Photo: Beurer)

Frostbite optera pour un modèle de 150 watts +, mais là encore, la prudence est de mise. Avec une telle couverture chauffante, assurez-vous que les températures peuvent être ajustées en plusieurs étapes.

Les couvertures électriques avec batteries rechargeables et connexions USB sont-elles utiles ?

En règle générale, vous avez besoin d’une prise à proximité pour votre nouvelle couverture électrique. Mais des variantes modernes avec une batterie intégrée (généralement une batterie portable) ou des ports USB pour la connexion à une batterie portable sont désormais disponibles.

Des fabricants comme Stoov intègrent des piles rechargeables directement dans la couverture chauffante. (Photo: Stoov)

La grande question qui se pose : quels sont les avantages de ces approches ? Parce que vous n’êtes généralement pas en déplacement avec votre couverture électrique, vous vous prélassez sur le canapé ou vous vous êtes couvert dans le fauteuil. Une batterie externe ou une batterie rechargeable vous promettent une mobilité dont vous avez rarement besoin avec un tel produit. Aussi parce que la couverture chauffante pèse à elle seule près de deux kilogrammes.

Une variante sans câbles supplémentaires ne peut être pratique que pour les petites couvertures électriques, par exemple pour les jambes lorsque l’on est assis au bureau, ou pour les solutions de poncho. Néanmoins, ils sont relativement beaucoup plus chers et la durée de vie de la batterie n’est généralement que de deux ou trois heures.

Pointe:

Les couvertures électriques avec une connexion électrique régulière stockent la chaleur pendant un certain temps et la libèrent progressivement, même si vous l’avez déjà déconnectée du secteur. Cela devrait suffire à marcher du salon à la cuisine avec la couverture pour sortir un soda du frigo…

Que dois-je considérer lors de son utilisation?

Une couverture électrique est un appareil électrique – et en tant que tel, vous devez le traiter avec soin. Malgré l’arrêt automatique et la protection contre les surtensions, vous devez absolument noter ce qui suit :

Il est important que vous traitiez la couverture électrique avec soin. (Photo: Beurer)

Ne la mettez pas : Si le fabricant ne l’indique pas explicitement, une couverture chauffante est censée être recouverte – et non pas enfilée ! Vous pourriez endommager l’électronique à l’intérieur.

Ne vous endormez pas pendant que vous travaillez : Pour votre propre protection, ne vous endormez pas avec la couverture en place et branchée. Un arrêt automatique empêche un fonctionnement permanent, mais des brûlures ou des erreurs techniques peuvent toujours se produire. Et puis une couverture chauffante devient dangereuse.

Ne doit pas être mouillé : vous le savez avec certitude : une manique humide provoque toujours des brûlures si vous touchez une casserole chaude avec. La situation est similaire avec une couverture chauffante humide. La couverture chauffe l’eau – le résultat est une brûlure sur la peau. Si la couverture chauffante est mouillée, laissez-la bien sécher avant de la réutiliser.

Ne pas laisser sans surveillance : Une évidence, bien sûr ! Mais évitez également de préchauffer la couverture sans votre présence. Dans tous les cas, des couvertures électriques suffisamment puissantes se réchauffent très rapidement – le préchauffage n’est pas nécessaire et coûte inutilement de l’énergie.

Quelle est la différence entre une couverture électrique et une sous-couverture chauffante ?

Une couverture électrique est conçue pour vous couvrir, vous mettez une sous-couverture chauffante entre le matelas et le drap de lit – elle vous réchauffe de bas en haut. Cependant, ceci est également conçu pour que vous puissiez vous allonger dessus. Vous ne devez en aucun cas utiliser une couverture chauffante pour cela.

Quel est le meilleur – bouillotte ou couverture chauffante ?

Étonnant mais vrai : la bonne vieille bouillotte offre une chaleur durable sous les couvertures ou au lit, mais elle consomme beaucoup d’énergie. Faire bouillir un litre d’eau pour remplir la bouteille coûte en moyenne 5 cents (bouilloire de 1200 watts, 39 cents/kWh) – pour cela, vous pouvez faire fonctionner une couverture chauffante pendant plus d’une heure. Néanmoins, les coûts d’acquisition d’une bouillotte sont inférieurs à ceux d’une couverture électrique.

Les bouillottes électriques sont également populaires. Cependant, ils ont également besoin de 10 minutes pour être chauffés à 65 degrés. (Photo: Unold)

En fin de compte, cependant, c’est une question de goût et de préférences personnelles. Les oreillers en noyau de cerise, certains même avec une fonction de chauffage électrique, deviennent également de plus en plus populaires. En fin de compte, ce qui compte, c’est ce qui est le plus bon pour vous – en termes de coûts énergétiques, cependant, la bouillotte n’est pas si bon marché.