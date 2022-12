Dune 2 termine son tournage et Timothée Chalamet le fête dans un désert (sans vers géants)

Dune : Part 2, la suite tant attendue du redémarrage de Dune par le cinéaste Denis Villeneuve, a déjà terminé son tournage. C’est ce qu’a partagé l’un de ses principaux protagonistes, l’acteur Timothée Chalamet, qui a partagé une photographie du plateau de tournage en plein désert avec son père Marc Chalamet et le message « Dune 2 terminée (avec papa dans le désert) !! », exécutant le geste de victoire classique. Et non, ils n’étaient pas en danger, il n’y avait aucun des vers dangereux et colossaux de la saga Dune à proximité.

Dune 2 entame sa phase de post-production

Ainsi, avec le tournage déjà terminé, Dune : Partie 2 débute par une laborieuse phase de post-production pour sa sortie en salles prévue le 3 novembre 2023 (oui, c’est deux semaines d’avance), près d’un an d’avance pour que Villeneuve et son équipe compléter un montage plein d’effets numériques. Un tournage qui est passé par différents endroits désertiques comme la Jordanie ou Abu Dhabi.

Dune: Part 2 sera la seconde moitié de l’histoire qui a commencé avec le premier épisode de Dune en 2021 et qui comprendra une partie de son casting principal (ou du moins ceux qui sont encore en vie) avec des noms comme Zendaya ou Marc Chalamet lui-même, qui sont rejoints par d’autres acteurs et actrices de poids tels que Christopher Walken, Florence Pugh ou Austin Butler.

En attendant de voir s’il s’agit d’un blockbuster et s’avère rentable pour Warner Bros. Discovery et Legendary Pictures (ce qu’il devrait être), Denis Villeneuve songe déjà à un troisième volet basé sur le livre Dune Messiah, avec plus de livres dans le saga à venir s’adapter s’ils le jugent ainsi. Quoi qu’il en soit, avant de voir l’ambitieuse série comme une préquelle pour HBO Max, dont la créatrice a récemment quitté son poste et qui a accueilli un grand acteur comme Mark Strong dans ses rangs.

Source | RBC