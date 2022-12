Comment savoir combien vous avez joué sur PlayStation, Switch et Xbox pendant toute l’année 2022

Nous sommes sur le point de clôturer 2022, et comme c’est normal, ces dernières semaines, beaucoup ont réfléchi à ce que l’année leur a apporté. Et oui, si vous êtes un joueur, beaucoup de ces heures auront été passées entre les mains de votre manette et de votre plateforme préférée, donc si vous voulez savoir exactement combien vous avez joué, nous allons vous dire comment trouver exactement.

Le résumé annuel de PlayStation

Si votre plateforme préférée est PlayStation et que vous avez été scotché à une DualShock ou à une DualSense toute l’année, vous n’avez qu’à passer par la plateforme qu’ils ont préparée pour obtenir votre récapitulatif annuel.

Le résumé annuel de PlayStation vous offrira les détails suivants :

Temps de jeu total : une répartition de toutes les heures de jeu accumulées sur votre console PlayStation.

Les plus joués : les jeux sur lesquels vous avez passé le plus d’heures. Vous doutez si vous êtes plutôt FIFA ou Call of Duty ? Laisse des doutes.

Trophées obtenus : Si vous êtes un vrai chercheur de trophées, cette section vous dévoilera son véritable potentiel. Combien de trophées as-tu gagné cette année ?

PlayStation Plus : Découvrez combien de jeux vous avez pris à côté au cours des 12 derniers mois grâce à l’abonnement PlayStation Plus.

Une fois ces quatre rubriques complétées, vous recevrez la carte récapitulative avec toutes ces données récoltées, et vous pourrez la partager sur les réseaux pour étaler l’année.

Comment obtenir le résumé annuel de Nintendo Switch

Dans le cas de Nintendo, le fabricant a créé un site Web où vous pouvez voir tous les jeux avec lesquels vous avez passé le plus d’heures. Les résultats vous donneront les trois jeux les plus joués, ceux auxquels vous avez joué le plus près de leur sortie et les jeux auxquels vous avez le plus joué ces dernières années.

N’oubliez pas que tous ces résultats n’apparaîtront que si, dans les options de confidentialité, vous avez autorisé la collecte et le partage des données avec les fabricants.

Et le résumé Xbox ?

Microsoft ne semble pas très intéressé à montrer son résumé, car ces dernières années, il n’a pas proposé une telle option. Les utilisateurs de Xbox peuvent obtenir quelque chose de similaire en utilisant le service TrueAchivements, un site Web qui compile toutes les réalisations réalisées sur la plate-forme Xbox et qui vous permettra de savoir en détail quels mois de l’année vous avez réalisé le plus de réalisations, quels jeux vous avez terminés à 100% et bien d’autres détails autour de vos jeux.

Malheureusement, il n’y a pas d’option pour connaître les heures exactes que vous avez passées devant votre Xbox, mais au moins ces données vous aideront à avoir une certaine perspective.

Aussi sur Twitch

Compte tenu de la grande implication qu’il a aujourd’hui lorsqu’il s’agit de consommer des jeux vidéo, nous avons également voulu ajouter Twitch avec son résumé annuel. Le service de streaming a préparé une compilation annuelle dans laquelle découvrir les chaînes que vous avez le plus regardées au cours de l’année, vos streamers préférés, les catégories que vous avez le plus visitées, le nombre de messages que vous avez postés dans le chat et bien plus encore.