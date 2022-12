Adieu au parfait Reed Richards ? John Krasinski confirme que Marvel ne l’a pas appelé pour The Fantastic 4

C’est plus difficile que de vaincre Thanos. Nous voulons dire d’accord avec les fans de films de super-héros. C’est plus compliqué que de trouver et de collecter toutes les gemmes de l’infini. Et pourtant, avec le thème de John Krasinski c’est très facile. Son choix en tant que parfait Reed Richards fait l’unanimité. Nous voulons tous le voir dans le prochain film Fantastic Four, et s’il a encouragé Emily Blunt à jouer la femme invisible, éteignez-le et allons-y. Avec sa femme, une actrice encore meilleure que lui, Krasinski ferait le tandem dont la marque a besoin pour éviter de s’écraser une troisième fois. Mais vu ce qui a été vu, il semble que nous ayons manqué des deux.

Lors d’une conférence de presse au cours de laquelle il a présenté la troisième saison de Jack Ryan pour Amazon Prime Video, Krasinski a confirmé que Marvel ne l’avait pas contacté depuis son apparition dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. « Il n’y a pas de type de négociation », reconnaît l’acteur. « Cette fois-là, Kevin Feige m’a appelé et m’a demandé s’il pouvait s’envoler pour Los Angeles pour enregistrer quelque chose. C’était un honneur. J’ai pris l’avion depuis Budapest, où j’étais dans l’avant-dernière semaine d’enregistrement de la deuxième saison de Jack Ryan, et ils ont mis moi dans le tournage de Doctor Strange. Je suis un grand fan de tous ces personnages et de l’univers Marvel, donc en faire partie ne serait-ce qu’un jour était très excitant.

Krasinski a joué Reed Richards d’un univers alternatif et, spoilers ici, est mort à l’écran. Pourtant, l’acteur a proposé de jouer à nouveau le personnage à l’avenir. « C’était fou. Être dans une pièce avec une telle équipe et faire partie de leur récit était fou. Être transformé en spaghetti n’était pas mon objectif dans l’univers Marvel, mais vous savez quoi, c’était amusant quand même », a conclu l’acteur. entre les blagues

Bien qu’il soit un peu étrange que Marvel l’ait en tête pour le rôle et ne l’ait pas encore appelé, l’espoir est la dernière chose qu’il perd. Le nouveau film Fantastic Four sortira le 14 février 2025 et fera partie de la phase 6 de l’univers Marvel. On se dit que ce serait étrange car ces derniers temps une partie de l’équipe a déjà été confirmée, avec Matt Shakman (directeur de WandaVision) aux commandes, mais il est temps. Croisons les doigts.

Source