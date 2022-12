La Tesla est désormais une console de jeu sur roues qui fait tourner les jeux Steam

Tesla a annoncé le déploiement de sa mise à jour de Noël, et si les utilisateurs s’attendaient à un gros régal sous la forme d’une nouvelle version du logiciel, ils l’ont eu à la pelle. Bien sûr, les modèles qui bénéficieront de ces nouveautés sont pour le moment les Model S et Model X, donc ceux avec les Model 3 et Model Y sont laissés pour compte du cadeau de Noël.

La bibliothèque Steam arrive

On avait déjà vu il y a longtemps comment les véhicules de la marque se vantaient d’être capables de faire tourner des jeux comme Cyberpunk ou The Witcher 3. La puissance graphique du processeur interne du véhicule est capable de faire tourner des jeux assez actuels, cependant, il n’en avait pas encore été offert la possibilité de les installer gratuitement.

Eh bien, ce jour est arrivé, ou du moins il est sur le point d’arriver, puisque le fabricant a annoncé une mise à jour qui permettra à Steam d’être exécuté sur l’écran du véhicule et de relier les contrôleurs Bluetooth afin que nous puissions jouer pendant ces longues périodes de temps .attendre que la voiture se recharge.

Pour le moment, ce sont les Model S et Model X qui recevront cette mise à jour de Noël, car ce sont eux qui incluent les processeurs graphiques AMD RDNA 2 et Ryzen, donc pour cette raison, les Model 3 et Model Y ne reçoivent pas le nouvelle fonction pour des raisons matérielles.

Que peux-tu jouer?

Comme le montre la vidéo qu’ils ont publiée sur le compte Twitter officiel, nous aurons essentiellement accès à une version de la bibliothèque Steam similaire à celle sur PC, afin que nous puissions parcourir notre bibliothèque et installer tous les jeux que nous avons. Avec l’aide de la connexion Bluetooth, nous pouvons connecter des manettes de jeu sans fil, il nous suffit donc de sélectionner le jeu et de commencer à jouer.

Auparavant, le logiciel système d’origine offrait une sélection de jeux qui arrivaient directement installés, tels que Cuphead, PUBG Mobile ou Fallout Shelter, mais cette nouvelle intégration est clairement un saut complet qui transforme les véhicules en authentiques PC de jeu mobiles.

Steam est là, apportant des milliers de jeux aux nouveaux véhicules Model S et X 🎮 pic.twitter.com/PDzjtefv7A —Tesla (@Tesla) 13 décembre 2022

Qu’en est-il du modèle 3 et du modèle Y ?

Comme nous l’avons commenté, la mise à jour nécessite la présence du matériel le plus récent de la plate-forme d’infodivertissement. Les modèles avec le GPU AMD RDNA 2 ne sont que le Model S et le Model X Plaid, donc ni le Model 3, le Model Y, ni le Model S et le Model X des générations précédentes ne seront compatibles avec la version logicielle. N’ayant pas une plateforme aussi puissante, ils ne sont pas capables de faire tourner les jeux, donc la mise à jour avec l’application Steam n’atteindra jamais ces modèles.

La seule chose qui reste est que le constructeur mettra bientôt à jour le Model 3 et le Model Y avec les versions Plaid, qui devraient inclure la nouvelle technologie. Dans ce cas, ils devraient pouvoir recevoir Steam et ses jeux, même si pour le moment il n’y a aucune nouvelle que Tesla ait l’intention de mettre à jour ses modèles moins chers, surtout maintenant que le Model Y démarre en Europe.