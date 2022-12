Le meilleur projecteur portable digne d’un cinéma à la maison

Un projecteur portable idéal, également appelé mini-projecteur, doit être léger, compact et facile à utiliser. Que vous envisagiez de regarder un film d’horreur avec vos amis lors d’un trekking ou de présenter votre idée devant des investisseurs, un excellent projecteur portable est indispensable. Non seulement il peut transformer n’importe quel endroit en écran, mais il est également doté d’une technologie avancée. Dans cet article nous allons aborder le XGIMI Halo+, un projecteur portable qui embarque de nombreuses fonctionnalités et qui coche toutes les cases pour être votre fidèle allié, où que vous soyez.

XGIMI Halo+: Un projecteur portable ultra pratique

Ce projecteur est tout d’abord très compact. Avec ses dimensions de 113,5 x 145 x 171,5 mm, le Halo+ qui n’est pas plus grand qu’un haut-parleur ou une tablette. Son poids d’1,6 kg lui permet d’ailleurs d’être très facilement transportable dans un sac à dos.

Quant au design, c’est un sans-faute. Le Halo+ est élégant, très agréable à regarder et sa coque « treillis métallique » lisse lui confère un aspect durable, robuste et haut de gamme. Ce maillage offre également une protection suffisante pour les haut-parleurs intégrés au projecteur.

Côté praticité, les 3 boutons de commande sont très accessibles grâce à leur placement au sommet du projecteur. Ces derniers sont sensibles au toucher et, avec leur conception plate complètent vraiment le design minimaliste du projecteur.

Le Halo+ comprend également un support à sa base permettant de l’incliner et un pas de vis permettant de le monter sur des supports afin de s’adapter à un maximum de scénarios d’utilisation.

Enfin, une batterie de 59W offrant une autonomie de 2h50 est incluse dans le projecteur permettant de s’affranchir de toute prise de courant pour regarder un film.

XGIMI Halo+: Une image riche et un mode jeu faible latence

Aussi compact soit-il, le Halo+ produit une forte luminosité. Il peut fournir jusqu’à 900 lumens ANSI tout en projetant une résolution Full HD de 60 à 120 pouces.

La qualité d’image est élevée pour un projecteur si compact et les couleurs sont riches avec sa compatibilité HDR 10. Ce projecteur possède également différents modes d’image, notamment Film, Football, Bureau et Personnalisé. Les joueurs seront ravis car un mode Jeu est également présent permettant de jouer avec une très faible latence (26 ms), avec une grande réactivité. Les amoureux inconditionnels de la 3D ne sont pas en reste avec un mode dédié à cette fonctionnalité.

XGIMI Halo+: On branche, c’est prêt

La meilleure fonctionnalité du XGIMI Halo+ réside dans son adaptabilité. La correction trapézoïdale de l’autofocus est bluffante. Posez le projecteur n’importe où il recalibrera lui-même l’image. Elle sera ainsi nette et sans distorsion.

Dès que le projecteur est allumé, il scanne instantanément la zone projetée et modifie la taille de l’écran en conséquence.

Même s’il dispose également d’une mise au point manuelle, il s’agit d’une fonctionnalité intéressante pour les nouveaux venus dans les projecteurs qui ne savent peut-être pas comment le configurer.

XGIMI Halo+: Un projecteur complet

Le Halo + fonctionne sur Android TV 10 qui donne accès à un grand nombre d’applications telles qu’Amazon Prime, Disney Plus, etc., qui fonctionnent toutes comme sur un téléviseur classique.

Le projecteur comprend diverses entrées telles que USB et HDMI, ce qui élargit la quantité de contenu pouvant être lu. Il dispose également de 16 Go de mémoire interne permettant de stocker des fichiers, ce qui est pratique lorsque la connectivité WiFi est faible.

Le projecteur possède un lecteur de musique et la possibilité de recevoir Chromecast à partir d’autres appareils. Ce Halo + peut aussi être utilisé comme lecteur de musique autonome avec ses deux haut-parleurs de 5 W conçus par Harman Kardon, qui ont un son remarquablement.

Vous l’aurez compris, ce projecteur XGIMI Halo+ est complet et peut-être un vrai allié au quotidien. Où que vous soyez, vous pouvez vous faire une session film, jeu ou travailler sans recourir au moindre réglage. Ce modèle est disponible chez les trois commerçants français que vous pouvez retrouver directement ci-dessous :