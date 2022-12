Patty Jenkins sur l’annulation de Wonder Woman 3 : « Je ne l’ai pas tué ou arrêté »

La restructuration de l’univers cinématographique de DC s’est traduite par l’annulation de Wonder Woman 3, une nouvelle rendue publique par le biais d’un article de The Hollywood Reporter. James Gunn, l’une des personnes choisies par Warner Bros. Discovery pour diriger cette nouvelle étape, a confirmé que certaines informations étaient vraies, bien qu’il ait précisé que l’histoire n’était pas entièrement vraie. Quoi qu’il en soit, la réalisatrice Patty Jenkins a parlé publiquement de son départ du troisième opus de Wonder Woman :

«Lorsque les réactions à l’annulation de Wonder Woman 3 ont commencé à se faire sentir, une fausse histoire de clickbait a commencé à se répandre selon laquelle je l’avais tuée ou abandonnée. Ce n’est pas vrai, je n’ai jamais abandonné ». Comme il l’explique dans le communiqué, il était ouvert à étudier toute proposition qui lui serait proposée. Cependant, « d’après ce que j’ai compris, je ne pouvais rien faire » pour faire avancer le projet. « DC est évidemment plongé dans les changements qu’il doit entreprendre, donc je comprends que ces décisions sont difficiles en ce moment. »

d’un ton positif

Jenkins ne voulait pas terminer sa carte par des mots amers. « Je ne veux pas terminer le précieux voyage de Wonder Woman sur une note négative. Je suis honorée et j’ai adoré être la personne qui a pu faire deux films Wonder Woman. C’est un personnage incroyable, vivre selon ses valeurs fait d’une personne une meilleure personne au quotidien. Je veux qu’elle et son héritage aient un bel avenir devant elle, avec ou sans moi. »

Le réalisateur n’a pas tari de compliments envers la star principale des films, l’actrice qui commande Wonder Woman. Fille [Gadot] C’est le cadeau le plus précieux que j’ai reçu tout au long de ce voyage. Une amie chère, une inspiration et une sœur. Il n’y a pas de mots que je puisse utiliser pour définir à quel point c’est magique. »

Dans la même déclaration, Jenkins révèle que Star Wars : Rogue Squadron est toujours en développement.

Sources | Patty Jenkins (Twitter)