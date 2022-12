Star Wars: Rogue Squadron est toujours en cours, mais ce n’est pas garanti

On a beaucoup parlé des vicissitudes que l’un des prochains films de Star Wars, Rogue Squadron, a traversé. Le film mettant en vedette le Rogue Squadron se déroule dans le futur de la galaxie, loin de la saga Skywalker. Cependant, l’ombre de l’annulation n’a cessé de se profiler. Dans une déclaration publiée à la suite de Wonder Woman 3, la réalisatrice Patty Jenkins a confirmé que le long métrage Star Wars était toujours en développement. Arrivera-t-il à rouler ? Ce n’est pas encore décidé.

« J’ai quitté Rogue Squadron après un processus de développement long et productif lorsqu’il est devenu clair que cela n’allait pas être fait assez tôt », a-t-il publié dans la déclaration détaillée. « Je ne voulais plus retarder Wonder Woman 3. » Elle a poursuivi : « Lucasfilm m’a demandé de revenir dans Rogue Squadron après Wonder Woman 3, j’ai été flattée et j’ai accepté. »

Un nouvel accord pour développer Rogue Squadron

Selon les mots de Jenkins, l’étude fondée par George Lucas lui a offert un nouvel accord pour développer ses idées. « En fait, j’y suis toujours, le projet est en développement actif depuis. Je ne sais pas si cela sera fait ou non, nous ne le saurons jamais tant que le processus de développement ne sera pas terminé. » Dans l’ensemble, la cinéaste et scénariste a montré son enthousiasme pour le potentiel du produit.

Star Wars : Rogue Squadron a été le premier film à sortir après The Rise of Skywalker. Il était prévu pour cette même année 2023, mais des informations avaient fuité pendant des mois qui pointaient vers des problèmes de production. En attendant, la grille des séries de la saga galactique continue d’être bien nourrie en contenu. L’année prochaine, des produits tels que la deuxième saison de La Remesa Mala, The Mandalorian 3, Ahsoka ou Skelleton Crew feront leurs débuts sur Disney+.

Sources | Patty Jenkins (Twitter)