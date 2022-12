Le partage sera plus facile dans Teams grâce à l’utilisation de l’IA

Dans Teams, ils ne se reposent pas et continuent d’intégrer de nouvelles fonctionnalités à la plate-forme de communication Microsoft. Il est curieux de voir comment le géant de Redmond est passé de vouloir acheter Slack à développer une plateforme qui a englouti toutes les grandes alternatives existantes.

L’équipe de développeurs de Microsoft Teams travaille actuellement sur une pléthore de nouvelles fonctionnalités. Ceux-ci seront déployés dans les futures mises à jour, y compris une intégration astucieuse entre Teams et Outlook. Par ailleurs, la société utilise également l’intelligence artificielle (IA) pour développer une autre fonctionnalité qui aidera les utilisateurs à gagner beaucoup de temps lors du partage de fichiers dans un chat Teams.

Le partage de fichiers sera plus facile que jamais dans Teams

Microsoft travaille sur des suggestions de fichiers basées sur l’IA (intelligence artificielle) dans le chat pour les utilisateurs de Teams. L’objectif de l’entreprise est de permettre aux utilisateurs de joindre et d’envoyer facilement des fichiers, ce qui leur fait gagner un temps précieux. L’opération est assez simple et exactement la même que les réponses suggérées dans les chats Teams.

Grâce à la mise en œuvre de l’IA, Teams pourra détecter quand vos conversations indiquent que vous partagez des fichiers et les afficher en conséquence. Parmi les fichiers affichés, vous pouvez choisir celui qui convient et l’envoyer d’un simple clic. Bien que cela ne soit pas confirmé, vous devriez également avoir la possibilité d’ignorer les suggestions si vous pensez qu’elles ne sont pas utiles, tout comme vous pouvez ignorer les réponses suggérées et taper ce que vous voulez dire à la place.

Selon la feuille de route de Microsoft 365, les suggestions de fichiers pour le chat Teams seront disponibles en février de l’année prochaine. Mais ne croyez pas Microsoft sur parole, car la société est connue pour promettre quelque chose, puis le retarder ou l’annuler complètement. Souvent, tout ne se passe pas comme ils le souhaiteraient et peut être sujet à des retards.