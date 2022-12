Hogwarts Legacy : comment, quand et à quoi s’attendre de la présentation du gameplay d’aujourd’hui le 14 décembre

Hogwarts Legacy est presque prêt à lancer son enchantement, mais la magie commencera à opérer à partir d’aujourd’hui, le 14 décembre, date choisie par Warner Bros. Games pour présenter un nouveau Gameplay Showcase. Des informations sur le système de combat avancé sont attendues, ainsi qu’un aperçu de la salle sur demande et du vol du balai. Préparé? C’est tout ce que vous devez savoir sur l’événement.

Où regarder le streaming avec le nouveau gameplay de Hogwarts Legacy

Comme lors des occasions précédentes, les téléspectateurs qui souhaitent visiter Poudlard pourront le faire via les chaînes officielles Twitch et YouTube, bien que dans Netcost, nous donnerons un bon compte rendu des nouvelles présentées.

À quelle heure est la conférence du gameplay de Hogwarts Legacy ?

France () : à 19h00

France (îles Canaries) : à 18h00

Argentine : à 15h00

Bolivie : à 14h00

Brésil : à 15h00

Chili : à 15h00

Colombie : à 13h00

Costa Rica : à 12h00

Cuba : à 13h00

Equateur : à 13h00

El Salvador : à 12h00

États-Unis (Washington DC) : à 13h00

États-Unis (PT) : à 10h00

Guatemala : à 12h00

Honduras : à 12h00

Mexique : à 12h00

Nicaragua : à 12h00

Panama : à 13h00

Paraguay : à 15h00

Pérou : à 13h00

Porto Rico : à 14h00

République Dominicaine : à 14h00

Uruguay : à 15h00

Venezuela : à 14h00

Hogwarts Legacy est déjà or sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Ces versions arriveront sur le marché le 10 février, comme prévu. Cependant, les joueurs PS4 et Xbox One devront attendre le 4 avril. D’autre part, Warner Bros. Games a révélé la date de sortie du portage Nintendo Switch : le 25 juillet.

Sources | Héritage de Poudlard