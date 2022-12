Metallica débarque sur Fortnite avec son Master of Puppets : c’est le nouveau geste

Fortnite a toutes sortes de collaborations, et maintenant il est difficile de surprendre, mais ils recommencent. Metallica et son Maître des Marionnettes arrivent comme un nouveau geste dans la saison 1 de Fortnite Chapitre 4. Juste en dessous on vous montre comment c’est et on vous donne tous les détails :

Voici le maître des marionnettes de Metallica dans Fortnite

Pour un prix de 500 paVos, la monnaie virtuelle de Fortnite, vous pouvez obtenir l’emote Master of Puppets dans la boutique en jeu. Le taux de change actuel est de 7,99 € pour 1 000 paVos.

Il s’agit d’une emote synchronisée qui permet à jusqu’à quatre joueurs de se joindre, chacun avec un nouvel instrument. De cette façon, il suffit qu’un seul joueur ait le geste, puisque jusqu’à trois autres personnes peuvent se joindre à lui pour le faire. Ci-dessous, nous vous laissons une vidéo du geste effectué par un seul joueur, tel qu’il apparaît dans le store :

Et en dessous de ces lignes, nous vous laissons la bande-annonce officielle du geste, réalisé par plusieurs joueurs simultanément, afin que vous puissiez vous faire une idée de ce à quoi cela ressemblerait dans un jeu Fortnite :

L’émote Fortnite Master of Puppets appartient à la série Idol / Icon Series, et elle est arrivée pour la première fois dans le store le mercredi 14 décembre 2022. Comme toujours, personne ne sait quand cet article cosmétique reviendra dans le store Fortnite. donc si vous êtes vraiment intéressé, vous feriez mieux de l’acheter avant qu’il ne disparaisse car personne ne sait quand il reviendra. L’habituel à Fortnite, wow.

La saison 1 de Fortnite Chapter 4 regorge de nouveautés. Ce même mardi 13, l’événement Winter Festival 2022 a commencé, ce qui a apporté beaucoup de contenu pour le jeu, y compris un skin de Noël gratuit.

