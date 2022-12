Start-up d’infrastructure spatiale pour construire une plate-forme de fabrication multifonctionnelle en LEO

La dernière frontière (commerciale) : une nouvelle startup d’infrastructure spatiale appelée « ThinkOrbital » veut aller audacieusement là où aucune entreprise manufacturière n’est allée auparavant – l’orbite terrestre basse. Il vise à construire une station spatiale pour la fabrication de divers produits commerciaux. Il indique que la plate-forme peut également recycler les déchets spatiaux.

L’ancien cadre de SpaceX, Lee Rosen, a cofondé ThinkOrbital l’année dernière pour développer des applications commerciales de stations spatiales. Rosen était auparavant vice-président des opérations de mission et de lancement chez SpaceX. Il travaille en tant que directeur de la stratégie de ThinkOrbital depuis sa création et a été nommé président de la société la semaine dernière. Il a récemment révélé des détails sur la startup et ses plans.

Le produit phare de ThinkObital est la ThinkPlatform – une grande installation en orbite terrestre basse que Rosen affirme que les entreprises peuvent utiliser pour fabriquer des biens, notamment des puces informatiques à haute vitesse, des fibres optiques et des produits pharmaceutiques. Soi-disant, les entreprises n’ont pas fabriqué de produits dans l’espace car il n’y a pas d’endroit pour le faire. ThinkOrbital veut combler ce vide.

« La raison pour laquelle la fabrication dans l’espace n’existe pas à grande échelle est qu’il n’y a nulle part où le faire », a déclaré Rosen à Space News. « Ils n’ont tout simplement pas la place sur la Station spatiale internationale pour faire tout ce qui pourrait être fait. »

Rosen dit également que l’installation pourrait aider à nettoyer les débris orbitaux. La ThinkPlatform disposera de satellites autonomes capables de récupérer des déchets spatiaux en aluminium et de les ramener à l’installation pour les transformer en poussière d’aluminium, qui pourra être utilisée comme combustible. La plate-forme pourrait également « désorbiter » les satellites défunts.

« Nous travaillons sur un concept de hub and spoke où des satellites plus petits sortiraient et rassembleraient les débris, les ramèneraient à un emplacement central, les traiteraient, et nous pourrions soit les transformer en carburant, soit les désorbiter », a déclaré Rosen. « Nous pourrions traiter les débris à ce hub, par exemple, et transformer l’aluminium en poudre d’aluminium qui pourrait être utilisée pour le carburant des engins spatiaux. »

Le financement du projet a été lent. Le concept de plate-forme de ThinkOrbital a récemment perdu sa part d’un pool de 415,6 millions de dollars de subventions de la NASA. L’agence spatiale cherche à construire une station spatiale permanente pour remplacer l’ISS lorsqu’elle sera retirée en 2030. La NASA a estimé que Blue Origin, Nanoracks et Northrop Grumman avaient de meilleures idées pour construire une infrastructure orbitale.

Cependant, ThinkOrbital n’a pas abandonné. Il a récemment remporté deux contrats de recherche du programme Orbital Prime de l’US Space Force d’une valeur de 260 000 $. L’initiative récompense des solutions qui offrent un service, une fabrication et un assemblage dans l’espace, ce qui est la mission principale de ThinkOrbital.

De manière pratique, le concept ThinkPlatform est suffisamment flexible pour remplir à peu près n’importe quelle niche orbitale. Si la demande est là, il pourrait être équipé pour fournir d’autres fonctions telles que l’habitation humaine et les applications militaires. Pour l’instant, l’accent est mis sur l’ingénierie pour qu’il s’auto-assemble de manière autonome. Ce n’est pas une tâche facile, mais ThinkOrbital a un plan comme le montre la vidéo ci-dessous. Rosen propose que la station soit construite à distance avec la robotique utilisant le soudage par faisceau d’électrons, dont l’URSS a prouvé qu’elle pouvait fonctionner pour la construction dans l’espace il y a des décennies.

« La bonne nouvelle est que nous n’avons pas besoin de modifier la physique pour que cela se produise. Le soudage par faisceau d’électrons dans l’espace a été démontré par les Soviétiques dans les années 80, nous savons donc que cela fonctionne », a expliqué Rosen. « Nous voulons faire une démonstration en vol afin d’avoir les données nous-mêmes. Mais nous sommes convaincus que cela fonctionne. »

La seule chose qui manque, pour l’instant, c’est une chronologie. Si ThinkOrbital a un calendrier en tête, Rosen ne l’a pas partagé. Vraisemblablement, la société voudrait avoir quelque chose là-haut avant que la Station spatiale internationale ne se déconnecte en 2030, mais ce que serait cette présence n’est pas clair. Il est peu probable que des entrepreneurs aient une station spatiale de travail dans les sept prochaines années.

Cependant, davantage d’opportunités de financement pourraient apporter des plans solidifiés. Rosen a indiqué que la société est en lice pour le prochain cycle de financement d’Orbital Prime, qui pourrait valoir jusqu’à 1,5 million de dollars.

« Nous espérons pouvoir travailler avec la Space Force en tant que l’une des organisations intéressées par la fabrication dans l’espace », a déclaré Rosen.