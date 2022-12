Microsoft retire son application Soundscape, mais rendra le code du projet disponible en tant que logiciel open source

En un mot : Microsoft Research travaille sur Soundscape depuis plus de six ans et a lancé une application iOS du même nom en 2018. Contrairement aux applications de navigation pas à pas traditionnelles, Soundscape utilise des signaux audio 3D pour renforcer la conscience ambiante et fournir confort dans des espaces inconnus pour les utilisateurs aveugles ou malvoyants.

Microsoft prévoit de retirer son application iOS Soundscape au début du mois prochain, mais elle ne disparaîtra pas complètement.

L’application vous indique où vous êtes et dans quelle direction vous allez et est basée sur les données d’OpenStreetMap, qui est une carte collaborative du monde créée par des personnes et peut être utilisée gratuitement sous une licence ouverte.

Lorsque vous marchez sur un trottoir, par exemple, Soundscape peut lire à haute voix les noms des magasins, des parcs, des rues et des intersections lorsque vous vous en approchez. Des fonctionnalités telles que l’aperçu des rues peuvent aider les utilisateurs à créer une carte mentale d’un emplacement, tandis que les marqueurs et les balises audio facilitent l’enregistrement des endroits préférés et les déplacements vers eux, respectivement.

Soundscape n’est pas destiné à remplacer une aide comme un chien-guide ou une canne de mobilité, mais plutôt à compléter ces outils en enrichissant la conscience et la perception de votre environnement.

Le 3 janvier 2023, l’application iOS Soundscape sera supprimée de l’App Store d’Apple. Ceux qui ont déjà installé l’application pourront continuer à l’utiliser jusqu’à fin juin 2023, nous dit-on.

Le 3 janvier également, le code Soundscape sera disponible sur GitHub en tant que logiciel open source. Microsoft a déclaré que cela permettra à quiconque de continuer à développer et à trouver de nouvelles façons de tirer parti de son nouvel ensemble de fonctionnalités. Une documentation sur la façon de construire et d’utiliser le système sera également fournie pour aider les nouveaux arrivants à se lancer.

Microsoft a déclaré qu’à mesure que son portefeuille de recherche évolue, il est naturel de mettre fin ou de faire la transition de certains projets. Ils pensent que la communauté peut bénéficier des expériences qu’ils ont développées dans le cadre du projet, c’est pourquoi ils publient le code en tant que logiciel open source.