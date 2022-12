La dernière folie d’un streamer : deux Elden Rings en même temps, une manette et un tapis de danse

Peu nous surprend à ce stade avec Elden Ring. Le meilleur jeu de 2022 selon The Game Awards continue de faire l’objet de défis fous de la part de la communauté. En fin de compte, cela vient de MissMikkaa, un streamer populaire qui a porté le travail de Hidetaka Miyazaki à un nouveau niveau.

La dernière folie Twitch avec Elden Ring

La jeune femme démontre son talent en affrontant deux matchs simultanés d’Elden Ring. Avec ses mains, il utilise la télécommande pour contrôler l’écran supérieur, tandis que celui du bas est contrôlé avec ses pieds grâce à un tapis de danse. Son niveau de coordination est incroyable.

MissMikkaa appelle cette course « le défi ultime ». Non seulement il suffit de jouer à deux jeux en même temps, mais vous devez tuer les boss lors de la même tentative des deux jeux. Si vous mourez sur l’écran que vous contrôlez avec le tapis, vous devriez automatiquement vous laisser tuer avec la manette. Les deux tentatives doivent aller à l’unisson.

« Elle est probablement l’une des streameuses les plus innovantes cette année en continuant à relever des défis comme celui-ci pour faire grandir et divertir son public », a déclaré Jake Lucky, un autre utilisateur populaire de Twitch, sur les réseaux sociaux. La série a débuté le 10 décembre dernier et est déjà allée un peu plus loin que Godrick, le Greffé.

Envie de plus d’Elden Ring ? Vous ne devriez pas manquer la dernière mise à jour qu’il a reçue au début du mois de décembre. From Software nous a surpris avec un DLC gratuit qui a ouvert les portes des colisées disséminés dans les Terres du Milieu. Vous avez quatre types de batailles, allant du duel sans convocation au combat d’équipe, autour des arènes mystérieuses. Vous pouvez apprendre plus de détails en cliquant sur ce lien. Rappelons qu’il est déjà disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

