iPadOS 16.2 apporte ces améliorations pour Stage Manager, ainsi que des alertes de suivi AirTag

Parallèlement à la sortie d’iOS 16.2, Apple a également publié mardi iPadOS 16.2 pour les utilisateurs d’iPad. Alors que la nouvelle version du système d’exploitation est livrée avec les mêmes améliorations que la version iPhone, elle ajoute également de nouvelles fonctionnalités spécifiques à l’iPad, telles que la prise en charge des écrans externes lors de l’utilisation de Stage Manager.

iOS 16.2 et iPadOS 16.2 sont disponibles pour tous les modèles d’iPhone et d’iPad à partir d’aujourd’hui. Vous pouvez mettre à jour en accédant à l’application Paramètres, en choisissant Général, puis en choisissant Mise à jour logicielle. Si vous ne voyez pas la mise à jour tout de suite, assurez-vous de continuer à vérifier, car cela peut parfois prendre quelques minutes pour atteindre chaque iPhone et iPad.

Quoi de neuf dans iPadOS 16.2

Tout comme iOS 16.2, iPadOS 16.2 ajoute la nouvelle application Freeform d’Apple pour les notes et les projets collaboratifs, une nouvelle architecture plus fiable pour l’application Home et Apple Music Sing, qui permet une expérience de karaoké pour les abonnés Apple Music.

Mais les utilisateurs d’iPad bénéficieront également de fonctionnalités uniques avec la mise à jour d’aujourd’hui. Par exemple, Stage Manager prend enfin entièrement en charge un écran externe. Cela indique que les utilisateurs peuvent connecter leur iPad à un écran externe pour l’utiliser comme écran secondaire. Cependant, cela nécessite un iPad avec une puce M1 ou une version ultérieure.

Fait intéressant, iPadOS 16.2 active également les notifications de suivi pour la première fois sur l’iPad. Grâce à ces alertes, l’iPad peut détecter si un AirTag inconnu se déplace avec vous. Ces alertes étaient déjà disponibles sur l’iPhone mais pas sur l’iPad.

La mise à jour est également fournie avec Advanced Data Protection pour iCloud, qui est maintenant disponible pour les utilisateurs aux États-Unis et sera déployée dans le monde entier en 2023. Vous avez repéré d’autres changements dans iOS 16.2 ? Déposez un commentaire ou partagez avec @Netcost-security.fr sur Twitter.

Et si vous voulez en savoir plus sur les nouveautés de Stage Manager avec iPadOS 16.2, consultez cet excellent article de notre collègue Federico Viticci.

