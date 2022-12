Blue Beetle, le nouveau super-héros latino de DC, a maintenant une affiche et un synopsis officiels

Ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles pour les prochaines sorties de films de DC; Et c’est que Blue Beetle, le projet qui entend amener le super-héros latino de DC Comics au live action, se poursuit malgré les changements dans l’entreprise et qui ont provoqué des annulations, comme Batgirl, même lorsqu’il a déjà été filmé. Quoi qu’il en soit, en août 2023, nous pourrons voir Xolo Maridueña (Cobra Kai) dans le rôle de Blue Beetle dans les salles; et nous avons déjà une affiche et un synopsis officiels.

Le film Blue Beetle de DC est prévu pour la sortie d’août 2023

« Jaime Reyes (Xolo Maridueña), un récent diplômé universitaire, rentre chez lui plein d’aspirations pour son avenir, pour découvrir que la maison n’est pas exactement comme il l’a laissée. Alors qu’il cherche à trouver son but dans le monde, le destin intervient lorsque Jaime se retrouve de manière inattendue en possession d’une ancienne relique biotechnologique extraterrestre : le Scarabée. »

Lorsque le Beetle choisit soudainement Jaime comme hôte symbiotique, il reçoit une armure incroyable capable de pouvoirs extraordinaires et imprévisibles, changeant à jamais son destin en devenant le super-héros Blue Beetle.

Réalisé par le cinéaste Ángel Manuel Soto, Blue Beetle présente un casting dirigé par Xolo Maridueña lui-même dans le rôle de Jaime Reyes ainsi que d’autres noms tels que Susan Sarandon dans Victoria Kord, Raoul Max Trujillo dans Conrad Carapax, George López dans Oncle Rudy Reyes, Elpidia Carrillo dans Rocío Reyes, Bruna Marquezine comme Penny, Damián Alcázar comme Alberto Reyes, Adriana Barraza comme Nana et Belissa Escobedo comme Milagros Reyes, entre autres.

Blue Beetle sortira en salles le 18 août 2023.

Source | Film de bande dessinée