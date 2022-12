Twitter a (aussi) des problèmes de géographie : les politiciens norvégiens deviennent tous nigérians

Pendant plusieurs heures sur Twitter, le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre a également occupé un poste officiel au sein du gouvernement nigérian. Finalement, l’erreur a été corrigée.

Le problème a été signalé dans des tons calmes et sarcastiques. Style nordique impeccable. Au cours des dernières heures, le compte Twitter officiel du ministère des Affaires étrangères de la Norvège a écrit : « Même si nous apprécions nos excellentes relations bilatérales et notre étroite proximité alphabétique avec le Nigeria, nous apprécierions grandement si vous pouviez nous qualifier de Norvège ». Smiley qui fait un clin d’œil.

En fait, l’étiquette grise qui accompagne le compte @NorwayMFA contient une formulation incorrecte : organisation gouvernementale du Nigeria. Et il en va de même pour le Premier ministre Jonas Gahr Støre et la ministre des Affaires étrangères Anniken Huitfeldt. Après l’arrivée de la communication officielle du compte du ministère des Affaires étrangères, Twitter a corrigé le tir et en quelques heures a changé les étiquettes avec le libellé correct.

Le système de codage des pays du monde

Pour le moment, Twitter Support, le compte d’assistance technique du réseau social, n’a publié aucun communiqué officiel sur l’affaire norvégienne. L’erreur sous-jacente est probablement un simple problème de catalogage. Même si la Norvège et le Nigeria sont deux noms assez différents, leurs codes internationaux Alpha-2 sont assez similaires.

Twitter | Le récit du Premier ministre de Norvège

Les Alpha 2 sont les codes internationaux qui identifient tous les pays du monde à deux caractères, les codes à trois caractères sont plutôt appelés Alpha 3. Dans la classification Alpha 2, le code de la Norvège est NON mais en ne regardant que les consonnes du pays balte pourrait être confondu avec celui du Nigeria, NG.