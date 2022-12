L’interdiction d’exporter des machines de fabrication de puces en Chine s’étend aux Pays-Bas et au Japon

Pourquoi c’est important : Après les fabricants basés aux États-Unis, les entreprises néerlandaises et japonaises préparent maintenant une interdiction plus sévère des exportations de technologie vers la Chine. Le pays asiatique n’aura accès à aucune des machines nécessaires à la fabrication de micropuces hautes performances.

Il semble que la Chine sera bientôt incapable de fabriquer ses propres micropuces avancées. Le gouvernement américain a déjà imposé une interdiction d’exportation à KLA Corp, Lam Research Corp et Applied Materials, et il est maintenant temps pour les Pays-Bas et le Japon d’accepter la décision de Washington de couper complètement Pékin du marché technologique international des machines de fabrication de puces.

Selon des personnes proches du dossier, dans les prochaines semaines, il y aura une nouvelle annonce en provenance d’Amsterdam et de Tokyo : les deux capitales se joindront à Washington pour étendre le contrôle sur l’exportation de dispositifs de fabrication de puces avancés vers la Chine, une décision qui serait catastrophique pour Les ambitions de Pékin pour un avenir technologique autodidacte.

En octobre, le département américain a envoyé des commandes spécifiques à KLA Corp, Lam Research Corp et Applied Materials Inc., exigeant l’arrêt de l’exportation d’équipements nécessaires pour fabriquer des composants semi-conducteurs avec des procédés inférieurs à 14 nanomètres vers la Chine. Si elles sont confirmées, les nouvelles décisions ajouteraient ASML Holding NV et Tokyo Electron Ltd. à la liste croissante des entreprises privées de la capacité de faire des affaires dans le pays.

Une interdiction totale d’exportation imposée à ASML Holding serait particulièrement dévastatrice pour les ambitions de la Chine, car la société basée à Veldhoven est spécialisée dans les machines de photolithographie qui sont utilisées pour produire les puces informatiques les plus avancées disponibles aujourd’hui. La société néerlandaise est actuellement le seul fournisseur de machines de photolithographie pour la lithographie ultraviolette extrême (EUV) au monde, et c’est la société technologique européenne la plus appréciée avec une capitalisation boursière d’environ 200 milliards de dollars.

Selon Stacy Rasgon, analyste de Sanford C. Bernstein, avec les dernières interdictions d’exportation en vigueur, « il n’y a aucun moyen pour la Chine de construire seule une industrie de pointe ». « Aucune chance, » remarqua Rasgon. Pour le moment, aucune déclaration officielle concernant les rumeurs sur les interdictions ne vient des gouvernements néerlandais et japonais.

On sait cependant que les autorités néerlandaises prévoyaient déjà de nouvelles restrictions à l’exportation de technologies de pointe vers la Chine ; le gouvernement japonais a accepté des restrictions similaires et a voulu agir de concert, selon les rumeurs. En novembre, des représentants du gouvernement américain étaient aux Pays-Bas pour discuter d’une éventuelle interdiction d’exportation, tandis que la secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, a discuté du même sujet avec le chef du ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie (METI) du Japon, Yasutoshi Nishimura, par téléconférence la semaine dernière. .