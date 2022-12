One Piece révèle le mystère des fruits du démon, leurs pouvoirs et la malédiction de la mer

Les fruits du diable, également appelés akuma no mi, sont la raison pour laquelle certains personnages One Piece ont des pouvoirs ou des capacités spéciales. Si Luffy est un homme en caoutchouc, c’est parce que lorsqu’il était enfant, il a mangé du Gomu Gomu no Mi (Goma Goma Fruit). En contrepartie, tous les utilisateurs de ces fruits partagent le même talon d’Achille : l’eau de mer. Ils ne savent pas nager et perdent toutes leurs forces au contact de l’océan. C’est l’une des grandes ironies de la série. Le futur roi des pirates ne peut pas toucher l’eau. L’une des grandes ironies… et l’un des grands mystères. D’où viennent ces fruits et quelle est leur relation avec la mer ? Eh bien, à ces deux inconnues, le chapitre 1069 de One Piece a répondu.

En 2007, il y a plus de 15 (15 !) ans, on a posé à Eiichiro Oda la question suivante sur les One Piece Devil Fruits. « À un moment donné dans le manga, Usopp dit qu’il n’y a pas deux personnes ayant le même pouvoir dans le monde. Cependant, cela n’a pas de sens. Si le Gomu Gomu no Mi et ses pouvoirs sont apparus dans le livre des fruits du démon avant que Luffy ne le mange, cela indique qu’il doit avoir mangé au moins le deuxième exemplaire dudit fruit. Il fallait que quelqu’un l’ait avant pour que ses caractéristiques soient enregistrées.

Une question des plus perspicaces, comme l’a admis le mangaka. « Une observation très intelligente. Mais cela ne veut pas dire qu’il y a quelque chose qui ne va pas. Mais permettez-moi de mettre quelque chose au clair, personne n’a le même pouvoir EN MÊME TEMPS. Dans tous les cas, pour plus de détails, il faudra attendre qu’un certain professeur apparaisse dans l’histoire pour expliquer ce que sont exactement les fruits du démon. Bien que ces dernières années nous ayons vu plusieurs fruits réapparaître une fois leur précédent porteur mort, nous n’avions pas beaucoup plus de réponses. Ou alors c’était jusqu’à ce que Vegapunk apparaisse…

Le scientifique marin bien connu est le mystérieux professeur qu’Oda avait déjà en tête il y a 15 ans (on parle de lui ici et de sa ressemblance avec Pain et Voldemort). C’est Vegapunk qui répond à la question du chapitre 1069, intitulé « Toutes choses naissent dans ce monde parce qu’elles sont désirées ». Le titre dit tout. Selon Vegapunk, « les fruits du démon sont le potentiel d’évolution humaine que quelqu’un a souhaité. « J’aimerais que ce soit comme ça, j’aimerais que ce soit comme ça… ». Certains des souhaits et des rêves des gens se sont réalisés et ont pris forme grâce à l’akuma no mi.

Vegapunk confirme également que le fruit de Luffy n’est pas le Gomu Gomu no Mi. Comme révélé dans l’arc Wano, son fruit est en fait le Hito Hito (Personne Personne), et le souhait derrière est de rendre les gens heureux, d’apporter des sourires et de la joie à tout le monde et de libérer quiconque est en servitude. « Tant que les gens continueront d’avoir de l’espoir, il ne disparaîtra jamais complètement. »

Qu’est-ce que la revanche de la mer ? Selon Vegapunk, ces désirs ne sont pas naturels et, irritée par leur simple existence, «Mère Nature détestait leurs porteurs et les punissait d’être des gens qui vivaient dans un monde complètement différent; un monde que quelqu’un a imaginé ». Comme Archimède avec son « Eurêka ! », le scientifique conclut l’explication en criant « C’est ma théorie ! » et clarifie une question que Goda avait déjà en tête il y a plus de 15 ans. L’auteur a appuyé sur l’accélérateur et les mystères de One Piece ont commencé à tomber les uns après les autres. Prend-il au sérieux son idée de terminer la série dans trois ans ?