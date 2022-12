Les meilleurs refroidisseurs de CPU – Vacances 2022

Dans tous les scénarios sauf les plus exigeants, le Thermalright Peerless Assassin 120 et sa version SE presque identique fonctionneront aussi bien que les meilleurs refroidisseurs de CPU du marché, tout en restant tout aussi silencieux, pour moins de la moitié du prix.

À partir de seulement 36 $, le refroidisseur utilise 6 caloducs en cuivre, deux ventilateurs de 120 mm tournant jusqu’à 1550 tr/min et une conception à tour divisée pour s’assurer que moins d’air est perdu en cours de route. Thermalright est une entreprise chevronnée et quelque peu oubliée, mais avec de telles différences de prix entre Peerless Assassin et leurs concurrents, les préoccupations concernant la garantie pour les fans sont sans doute sans objet.

Dans la plupart des systèmes, la seule raison de ne pas essayer Thermalright est si vous avez des modules de RAM extrêmement hauts (plus de 51 mm). Dans ce cas, vous devriez dépenser un peu plus pour le Scythe Fuma 2 Rev. B (66 $), qui offre un dégagement complet de la RAM grâce à sa forme asymétrique.

Les champions poids lourds

Si vous souhaitez utiliser pleinement l’un des processeurs grand public les plus gourmands en énergie, vous aurez besoin de l’un des refroidisseurs les plus massifs. À partir de 65 $, le DeepCool AK620 offre le meilleur rapport qualité-prix avec deux ventilateurs de 120 mm pouvant atteindre 1850 tr/min.

Si vous voulez le meilleur, vous aurez du mal à trouver un refroidisseur d’air aussi performant que le Noctua NH-D15 avec deux ventilateurs de 140 mm (100 $) à leur régime maximal de 1 500. Historiquement, l’aspect le plus controversé (et déterminant) des glacières Noctua a été leur palette de couleurs. Ces jours-ci, cependant, vous pouvez obtenir la version Chromax.Black du NH-D15 pour 10 $ de plus.

Si vous accordez plus d’importance à l’efficacité acoustique qu’aux performances de refroidissement optimales, vous ne pouvez pas battre le Be Quiet ! Dark Rock Pro 4 (90 $). Le refroidisseur est livré avec deux ventilateurs : un de 135 mm au milieu et un de 120 mm à l’extérieur pour un meilleur dégagement de la RAM. Lorsque tous les ventilateurs tournent à la même vitesse, le Dark Rock Pro 4 refroidit légèrement mieux que le NH-D15 grâce à ses 7 caloducs, mais seul le ventilateur de 120 mm est capable de tourner à 1 500 tr/min — celui de 135 mm est limité à 1 200 RPM.

Alternatives plus compactes

Si vous n’utilisez aucun des processeurs grand public les plus gourmands en énergie, vous pouvez également opter pour un refroidisseur plus compact et léger. Dans ce cas, plusieurs bonnes options s’offrent à vous, dont Be Quiet! Pure Rock 2 Black (45 $), Arctic Freezer 34 eSports Duo (53 $) et Noctua NH-U12S Redux (47 $).

Si vous souhaitez construire un système puissant qui se déplace également beaucoup, vous devriez jeter un coup d’œil au Noctua NH-U12A (110 $), qui utilise deux ventilateurs de 120 mm et une conception compacte à tour unique, mais compense cela avec 7 caloducs et un RPM maximum de 2 000.

Des glacières économiques bien meilleures que celles d’origine

Le Wraith Spire d’AMD est étonnamment bon pour un refroidisseur d’origine, correspondant presque au vénérable Hyper 212 Evo de Cooler Master, qui se vend maintenant à 45 $. D’autre part, les refroidisseurs d’origine d’Intel et le Wraith Stealth d’AMD sont destinés à être remplacés par ceux qui souhaitent tirer le meilleur parti de leur processeur.

Si vous souhaitez améliorer ce que votre refroidisseur de processeur d’origine offre pour le moins d’argent possible, voici 3 choix éprouvés :

Le V5 de Vetroo propose 5 caloducs et un ventilateur ARGB de 120 mm pour 35 $.

Le SE-214-XT d’ID-Cooling offre 1 caloduc de moins, mais se vend 20 $.

Si vous ne voulez pas de RVB, le Thermalright Assassin X120 commence à 20 $ sans lui.

Refroidissement du Threadripper

Vous pensez peut-être que les processeurs Threadripper d’AMD sont plus difficiles à refroidir que la plupart des processeurs traditionnels, en raison de leurs cœurs supplémentaires, mais en fait, leur plus grande surface compense ceux-ci tant que le refroidisseur est conçu pour l’utiliser. C’est pourquoi Noctua est capable de s’en tirer avec un seul ventilateur de 140 mm et un design compact dans son NH-U14S TR4-SP3 à 90 $, probablement le refroidisseur le plus acoustiquement efficace pour AMD Threadrippers.

Si vous préférez toujours une conception à tour divisée, l’édition TR4 du Dark Rock Pro 4 est presque identique à celle recommandée ci-dessus et coûte généralement le même prix que son concurrent (90 $).