James Cameron anticipe de grandes surprises pour Avatar : The Sense of Water

L’un des événements cinématographiques de l’année est sur le point de se réaliser. Avatar: The Sense of Water approche les salles de cinéma du monde entier et James Cameron a participé à une conférence de presse internationale avec d’autres membres de la distribution, à laquelle Netcost a participé. Le réalisateur a précisé que de nombreuses surprises restaient à découvrir.

« Je pense que pour une suite, il est important d’être fidèle au public qui a apprécié l’expérience la première fois », a déclaré le cinéaste. «Mais vous devez également équilibrer cela avec des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Il y a beaucoup de surprises par rapport aux histoires qui sont dans le film que nous n’avons pas introduites ni dans les bandes-annonces ni dans les publicités télévisées ou quoi que ce soit du genre.

Un film sur la famille qui célèbre les différences

Selon Cameron, les téléspectateurs devront « faire l’expérience » du film par eux-mêmes. De plus, il a ajouté que cette histoire sera plus profonde. Contrairement au premier opus, il comportera davantage de personnages en trois dimensions. The Sense of Water abordera de près le thème de la famille, un sujet sur lequel le producteur Jon Landau a également réfléchi, qui a fait allusion à l’inclusion comme un aspect important :

« Ce film a du cœur. Le message concerne notre monde, pas seulement l’environnement, mais aussi les gens et l’acceptation des gens à travers leurs différences. Le producteur a souligné qu’il souhaitait que tout le monde se reflète dans cette ambitieuse production à succès.

Avatar : Le sens de l’eau n’ouvre que dans les salles le vendredi 16 décembre prochain. Lors de la même conférence de presse, James Cameron a expliqué pourquoi il avait décidé de tourner le film en ce moment, après plus d’une décennie de débuts de l’original.