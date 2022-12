La version étendue de Spider-Man No Way Home atteint le streaming: où le voir et ce qu’il ajoute

Après le succès retentissant dans les salles de cinéma de Spider-Man: No Way Home il y a près d’un an et la sortie ultérieure dans des salles sélectionnées du soi-disant Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version, nous l’avons enfin disponible au format domestique cette nouvelle version étendue et « plus amusante » du blockbuster du multivers arachnide de Marvel Studios avec Sony Pictures. Ainsi, la version étendue de No Way Home avec 11 minutes supplémentaires est désormais disponible sur Movistar+ ; et nous vous disons ce qu’il comprend.

La version étendue de No Way Home est maintenant disponible

Ainsi, la plate-forme Movistar + propose déjà la version étendue de Spider-Man: No Way Home avec des séquences supplémentaires par rapport à sa première originale en salles, une série de scènes inédites et de petits ajouts qui, bien qu’ils ne soient pas décisifs pour l’intrigue, ajoutent plus d’informations et de profondeur sur certains personnages et situations. Voyons à quelles nouvelles nous pouvons nous attendre dans le cadre des images supplémentaires.

Pour commencer, de nouvelles séquences viennent s’ajouter aux interrogatoires du début du film, tandis que Matt Murdock dispose de quelques secondes de plus à l’écran. D’un autre côté, nous voyons enfin la scène supprimée avec le frère de Tom Holland pendu la tête en bas, dans laquelle Spider-Man arrête un petit voleur. Le discours de J. Jonah Jameson ajoute quelques lignes supplémentaires, tandis que le retour à l’école de Peter se prolonge avec de nouvelles scènes, dont une interview plus longue de Betty Brant.

Dans le Sanctum Sanatorium, un thème musical différent se fait entendre, tandis que nous pouvons également observer une version à l’échelle du lieu qui semble avoir des propriétés magiques. Nous pouvons aussi enfin profiter d’une scène que nous avions vue en images, mais pas dans le cadre du film : c’est le moment plein d’esprit dans lequel Peter monte dans un ascenseur avec les méchants multiversaux.

La conversation entre Peter et Otto avec les superpuissances comme thème principal est un peu plus longue; et nous arrivons au point culminant du nouveau montage : de nouvelles scènes avec les trois Spider-Man ensemble, notamment lors de la bataille finale, avec plus de dialogue entre eux. Enfin, la scène post-générique en tant que bande-annonce de Doctor Strange dans le multivers de la folie est supprimée et remplacée par une autre dans laquelle on voit les effets du sortilège de Strange sur les esprits de la planète, qui oublient complètement Peter Parker.

Source | Movistar+