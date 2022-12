Superman est une priorité pour James Gunn chez DC Studios : aura-t-il Henry Cavill ?

DC au cinéma connaît des temps vraiment turbulents ; Et c’est que la signature du cinéaste James Gunn en tant qu’esprit créatif de la nouvelle scène de la désormais appelée DCU avec le producteur Peter Safran devrait garantir, désormais, un univers partagé cohérent et un plan à long terme, tout à fait dans le style des studios Marvel. Maintenant, qu’adviendra-t-il de tout ce qui existe dans le DCEU ? Sera-t-il utilisé comme base ou sera-t-il entièrement jeté ? Un récent rapport de The Hollywood Reporter a déclenché la sonnette d’alarme, à laquelle Gunn lui-même a déjà répondu sans trop d’indices à cet égard. Et où est Superman au milieu de tout ce tapage ? Rappelons que le retour d’Henry Cavill en tant qu’homme d’acier a été récemment confirmé. Maintenant, Gunn lui-même s’est à nouveau tourné vers les médias sociaux pour faire la lumière sur la question.

Superman est la priorité absolue de James Gunn

Bien sûr, cette déclaration devrait rassurer les fans de Superman après tant d’années d’incertitude sur le personnage dans les films, puisque beaucoup considéraient le stade d’Henry Cavill comme le dernier fils de Krypton à être terminé ; jusqu’à l’arrivée de Black Adam et une scène post-crédit qui a donné de l’espoir à de nombreux fans. Mais James Gunn continuera-t-il à avoir Superman comme pivot de la DCU ?

James Gunn a clarifié la situation de Superman, celle du personnage, pas celle de l’acteur, au cinéma, assurant que « Superman est une grande priorité, sinon la plus grande », de la nouvelle DCU. Tout cela dans le cadre d’un fil Twitter dans lequel Gunn a célébré le 44e anniversaire de la première de Superman : le film. Bien sûr, il n’a pas encore précisé s’il continuerait à avoir Henry Cavill comme Superman pour cette nouvelle étape de la DCU, ce qui selon The Hollywood Reporter n’était pas clair du tout.

Ainsi, il semblerait que Gunn ait l’intention de corriger l’un des points les plus controversés de l’étape précédente de Warner avec DC, qui n’est autre que l’absence notoire du super-héros le plus important de tous : Superman. Ce que nous ne savons pas encore, c’est si la cape continuera d’appartenir à Cavill… Rappelons que Gunn a récemment assuré que « nous savons que nous n’allons pas rendre tout le monde heureux à chaque décision, mais nous pouvons promettre que tout ce que nous faire est au service de l’histoire et au service des personnages de DC que nous savons que vous aimez et que vous avez aimés toute notre vie. »

Source | James Gunn