Ulysse 29 permet désormais aux utilisateurs d’organiser leurs écrits en projets

Ulysse, l’éditeur et application d’écriture Markdown populaire, reçoit une mise à jour importante cette semaine avec la version 29. La mise à jour permet désormais aux utilisateurs d’organiser leur écriture en projets avec des sections dédiées, des pools de mots clés, etc. Lisez la suite pendant que nous détaillons tout ce qui est nouveau dans Ulysse 29.

Quoi de neuf dans Ulysse 29

La plus grande nouvelle fonctionnalité d’Ulysse 29 est « Projets ». Avec cette fonctionnalité, Ulysse permet aux utilisateurs de se concentrer sur le contenu d’un projet d’écriture spécifique. Chaque projet a un contenu dédié et des sections supplémentaires, telles que les chapitres et la recherche. Lorsque vous travaillez sur un projet, tout le reste est masqué dans l’application.

Les projets peuvent avoir une échéance et aussi un objectif de personnage, et Ulysse vous aidera à vous en souvenir. De plus, chaque projet a son propre ensemble de mots-clés et son propre style d’exportation.

Les projets vous permettent de vous concentrer sur le contenu de votre projet d’écriture, puisque seuls les groupes de votre projet sont affichés dans la barre latérale.

Les projets comportent du contenu dédié et des sections supplémentaires (par exemple pour les chapitres et la recherche).

Les mots clés sont gérés séparément pour chaque projet.

Les projets peuvent être exportés en un seul clic, et chaque projet peut avoir des paramètres distincts, tels que le style d’exportation et le format de fichier.

L’objectif d’écriture et la date limite d’un projet sont affichés en évidence dans la barre latérale.

Mais en plus des projets, Ulysse 29 apporte également d’autres nouvelles fonctionnalités et améliorations. Par exemple, l’application prend désormais entièrement en charge le glisser-déposer et les barres d’outils et les menus ont été remaniés. Certains bugs « ennuyeux » ont été corrigés avec la mise à jour, dont un qui empêchait l’application d’afficher les polices en italique dans l’éditeur.

Essayez l’application gratuitement

Vous pouvez essayer Ulysse gratuitement sur iPhone, iPad et Mac. Cependant, l’abonnement à l’application coûte 5,99 $ par mois ou 39,99 $ par an.

L’application est disponible en téléchargement sur l’App Store, et vous pouvez également en savoir plus sur le site officiel d’Ulysse. Il convient de noter qu’Ulysse est disponible dans le cadre de l’abonnement Setapp.

