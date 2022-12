Placid Plastic Duck Simulator est le dernier succès viral de Steam

En un mot : Tous les jeux ne doivent pas nécessairement être extrêmement attrayants ou provenir d’un studio de jeux de premier plan pour être gagnants. Jetez un œil à Placid Plastic Duck Simulator, par exemple. Lancé sur Steam au cours de l’été par le développeur indépendant Turbolento Games, Placid Plastic Duck Simulator est présenté comme la simulation de canard en caoutchouc de haute technologie ultime… sauf que ce n’est pas vraiment un jeu du tout.

Vous êtes déposé dans un cadre serein au bord de la piscine adjacent à un grand plan d’eau où vous regardez simplement un canard flotter dans ladite piscine. Vous pouvez régler la caméra, mais c’est à peu près tout. Il y a un compteur de canard en haut à droite qui se remplit lentement et quand c’est le cas, un autre canard tombera du ciel. Rincer et répéter.

« J’ai l’impression d’avoir ouvert un fond d’écran », a déclaré YouTuber RTGame dans une récente critique vidéo.

L’un des développeurs du jeu a déclaré à GameDiscoverCo qu’il avait été créé lors d’un game jam interne et que le premier sentiment qu’ils visaient était celui de l’incrédulité… plus précisément, l’incrédulité que l’idée existe même.

Chaque nouveau canard qui tombe du ciel a sa propre personnalité et ses propres attributs. Un canard dans la vidéo de RTGame avait un chapeau avec une hélice qui lui permettait de prendre son envol au hasard. Un autre a frappé la scène arborant une tenue de clown complète.

Plus vous « jouez » au jeu, plus vous découvrirez qu’il y a en fait de la substance. Il présente une bande sonore relaxante ainsi que des cycles jour/nuit et la météo, qui peuvent avoir un impact sur d’autres éléments de l’environnement. Par exemple, avec le temps, un flotteur de piscine pourrait se retrouver dans la piscine ou peut-être qu’un canard descendrait le toboggan aquatique.

Tout est étrangement captivant et vraiment, c’est là que Placid Plastic Duck Simulator s’efforce. Il est positionné de manière unique en tant que titre convivial pour les streamers qui pourrait divertir le public pendant des heures. Donnez à chaque canard un nom et une histoire, et laissez la folie s’ensuivre.

Placid Plastic Duck Simulator est également un succès auprès de la communauté. Le jeu a recueilli 3 554 test d’utilisateurs à ce jour et 98% d’entre eux sont positifs.

Placid Plastic Duck Simulator est actuellement au prix de 1,69 $ sur Steam.