MrBeast débarque sur Fortnite avec deux skins et on peut gagner 1 million de dollars : tous les détails

L’étrange youtubeur MrBeast arrive cette semaine sur Fortnite avec non pas un, mais deux nouveaux skins, et en plus de la manière qui l’a catapulté à la gloire : faire gagner de l’argent aux joueurs ; il y a un prix d’un million de dollars en jeu. On vous donne toutes les informations concernant le skin MrBeast et le MrBeast Extreme Challenge de Fortnite Chapter 4 juste en dessous :

Comment gagner 1 million de dollars avec le MrBeast Extreme Challenge à Fortnite : dates et heures

Le samedi 17 décembre 2022, de 18h00 CET à 21h00 CET, le MrBeast Extreme Challenge se tiendra à Fortnite. C’est-à-dire aux heures suivantes dans différents territoires hispanophones :

France (péninsule et îles Baléares) : 18h00 (heure locale) le samedi 17 décembre.

France (îles Canaries) : 17h00 (heure locale) le samedi 17 décembre.

Argentine, Brésil, Chili et Uruguay : 13h00 (heure locale) le samedi 17 décembre.

Bolivie, Cuba, République dominicaine et Venezuela : 12h00 (heure locale) le samedi 17 décembre.

Colombie, Équateur, Mexique, Panama et Pérou : 11h00 (heure locale) le samedi 17 décembre.

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua : 10h00 (heure locale) le samedi 17 décembre.

Le défi extrême de MrBeast consiste à battre une carte DeathRun du mode créatif de Fortnite dans les plus brefs délais. Cette carte sera accessible à partir du 13/12/2022 à 15h00 CET pour que nous puissions nous entraîner. Le code de l’île est 7990-6907-8565, bien que nous puissions également entrer la carte à partir de l’onglet Découvrir.

Art officiel de MrBeast dans Fortnite

Lors de notre participation le samedi 17 décembre, le score enregistré sera le meilleur que nous obtiendrons, et cela déterminera notre classement. Le meilleur joueur gagnera un million de dollars, et si nous terminons dans le top 100 000, nous obtiendrons gratuitement le deltaplane MrUmbrella Gold.

Art officiel du deltaplane Mr. Golden Umbrella dans Fortnite

Il en va de même pour les deux nouveaux skins MrBeast de Fortnite : tous les détails

MrBeast aura deux skins dans Fortnite : le skin MrBeast et le skin MrBeast6000. Tous ces objets arrivent en store le 14/12/2022 à 01h00 CET :

Tous les articles MrBeast dans Fortnite

Art officiel de le skin MrBeast dans Fortnite

Skin MrBeast (comprend des styles alternatifs)

Destructeur d’outils de récolte par MrBeast

Enveloppe de motif MrBeast

Tous les articles de MrBeast6000 dans Fortnite

Art officiel du skin MrBeast6000 dans Fortnite

Skin MrBeast6000 (comprend des styles alternatifs)

Accessoire de sac à dos Sac à dos de prix

Outil de collecte Griffe de MrBeast

Deltaplane Motorisé Cadeau

De plus, MrBeast a également sa propre emote : MrBeast’s Boondoggle :

Art officiel de l’emote MrBeast’s Waste dans Fortnite

Nous ne savons pas quel prix aura chaque objet ; Nous vous informerons lorsque tous ces accessoires seront disponibles dans la boutique en jeu.

Nouvelles missions MrBeast à Fortnite

Enfin, un ensemble de missions MrBeast arrivera également à Fortnite qui nous permettra d’obtenir diverses récompenses gratuites.

Art officiel du graffiti MrBeast Gaming dans Fortnite

À partir du 13/12/2022 à 15h00 CET, la carte MrBeast Extreme Survival Creative est activée. C’est ici que nous devrons accomplir les tâches proposées afin d’obtenir le graffiti gratuit de MrBeast Gaming et l’écran de chargement de MrBeast Survival Games.

Écran de chargement Fortnite « MrBeast Survival Games »

Dans notre guide Fortnite, nous vous tenons au courant de la nouvelle saison du jeu et nous vous expliquons des choses aussi utiles que quelles sont les nouvelles armes ou où se trouvent tous les personnages.

Source : Epic Games