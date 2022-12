Les 10 bandes-annonces les plus vues des Game Awards, quelle année 2023 s’annonce !

Après la gueule de bois des Game Awards 2022, il est temps de faire le point sur ce que l’événement a donné de lui-même. L’une des meilleures façons de le faire est de jeter un œil aux bandes-annonces les plus regardées de ce qui a été annoncé et présenté lors du gala. C’est comme jeter un coup d’œil sur l’avenir de l’industrie et savourer certaines des grandes sorties qui nous attendent en 2023. Bien qu’elles soient toutes des suites réussies (les autres nouvelles ne devront être faites qu’avec de nouvelles adresses IP), la liste nous permet de tirer des conclusions , comme la résurgence des jeux de combat, le bon travail que Star Wars Jedi et Hades ont fait en leur temps, ou la nouvelle notoriété de From Software après soulsborne (capable de hisser sur le podium une série de niche comme Armored Core). Sans oublier les omniprésents (Kojima et Blizzard), le pardon de CD Projekt RED avec Cyberpunk, ou la fidélité de la communauté à Rocksteady tant qu’il passe. Allons-y :

Star Wars Jedi : Survivant

Plateformes : PC, PS5 et Xbox Series X|S

Développeur : Respawn Entertainment (Titanfall, Apex Legends)

Date de sortie : 17 mars 2023

Hades 2

Plates-formes : PC et consoles (non spécifié)

Développeur : Supergiant Games (Bastion, Transistor)

Date de sortie : sortira en accès anticipé en 2023

Armored Core 6 : Les feux du Rubicon

Plateformes : PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S

Développeur : From Software (Elden Ring, Sekiro, Dark Souls, Bloodborne)

Date de sortie : 2023

Suicide Squad: Tuez la Justice League

Plateformes : PC, PS5 et Xbox Series X|S

Développeur : Rocksteady Studios (Batman Arkham Asylum, City, Knight)

Date de sortie : 26 mai 2023

Échouement de la mort 2

Plate-forme : PS5

Développeur : Kojima Productions

Date de sortie : 2023

Cyberpunk 2077 : Liberté Fantôme

Plateformes : PC, PS5 et Xbox Series X!S

Développeur : CD Projekt RED (The Witcher)

Date de sortie : 2023

diable 4

Plateformes : PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S

Développeur : Blizzard Entertainment (Overwatch, World of Warcraft)

Date de sortie : 5 juin 2023

tekken 8

Plateformes : PC, PS5 et Xbox Series X!S

Développeur : Bandai Namco

Date de sortie : 2023

fantasme final 16

Plate-forme : PC

Développeur : Square Enix

Date de sortie : 22 juin 2023

Street Fighter 6

Plateformes : PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S

Développeur : Capcom

Date de sortie : 2 juin 2023

Source