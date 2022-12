Les remasters de pixels de Final Fantasy apparaissent dans la base de données ESRB pour PS4 et Switch

Quelque chose à attendre: le Entertainment Software Rating Board (ESRB) a publié des notes pour les six remasters de pixels Final Fantasy pour PlayStation 4 et Nintendo Switch, suggérant que les jeux seront bientôt lancés sur ces plates-formes.

Square Enix a annoncé les remasters de pixels lors de sa vitrine estivale pour l’E3 2021. Les jeux ont commencé à arriver sur Android, iOS et Windows (via Steam) en juillet et se sont poursuivis jusqu’en février 2022.

Les remasters de pixels offrent des améliorations graphiques par rapport aux originaux ainsi que des partitions musicales remasterisées, des corrections de bugs et de problèmes, des améliorations générales du gameplay et des interfaces utilisateur modernes. Le compositeur Nobuo Uematsu est revenu pour superviser les bandes sonores réarrangées.

Les six premiers titres numérotés de la série – c’est-à-dire Final Fantasy, Final Fantasy II, Final Fantasy III, Final Fantasy IV, Final Fantasy V et Final Fantasy VI – sont désormais répertoriés dans la base de données de l’ESRB pour les systèmes susmentionnés.

L’ESRB est l’autorité de réglementation qui attribue des classifications d’âge et de contenu aux jeux vidéo aux États-Unis et au Canada. Il a été créé au milieu des années 90 en réponse à une série de jeux vidéo controversés, notamment Night Trap, Mortal Kombat et Doom, qui présentaient un contenu trop violent ou sexuel.

Les joueurs sur PC intéressés par la collection peuvent acheter les six jeux de Steam pour 74,82 $, ce qui représente une remise de 22% sur l’achat de chaque titre individuellement. En parlant de cela, Final Fantasy I-VI peut être acheté séparément si vous n’avez besoin que d’un couple ou si vous souhaitez les acheter au fur et à mesure. Les deux premières entrées sont au prix de 11,99 $ et toutes les autres vous coûteront 17,99 $ chacune.

Le premier jeu de la série emblématique Final Fantasy remonte à la fin des années 80 et est initialement sorti au Japon. En fait, ce ne serait que plus tard dans la série que les titres commenceraient à être expédiés en dehors du Japon de manière cohérente. Le dernier jeu de la série principale a été abandonné en novembre 2016 et la prochaine entrée, l’exclusivité PlayStation 5 Final Fantasy XVI, a été repoussée au printemps 2023.