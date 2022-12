Final Fantasy Pixel Remasters est en route vers PS4 et Nintendo Switch

L’Entertainment Software Rating Board, ESRB for friends, l’organisme en charge de la classification par âge aux États-Unis, a enregistré dans ses archives une version des six Final Fantasy Pixel Remaster pour PS4 et Nintendo Switch. Un mouvement qui survient généralement quelques mois après la sortie d’un jeu et que de nombreux fans ont déjà lié au 18 décembre 2022, lorsque la saga Square Enix fête ses 35 ans. Se pourrait-il que le détail auquel l’entreprise comptait nous inviter pour son anniversaire ait été divulgué ?

Initialement sortis sur PC et mobile en août 2021 et mars 2022, les Final Fantasy Pixel Remasters offrent un lifting complet des classiques de Squaresoft qui est également agrémenté de nouvelles fonctionnalités telles qu’une interface modernisée, des combats automatiques, des extras pour les bestiaires, les galeries et le lecteur de musique, scènes 3D, chansons en espagnol et des dizaines d’autres détails que nous avons approfondis pour comprendre leurs analyses respectives :

Passé présent et futur

Les Final Fantasy Pixel Remasters nous offrent l’une des meilleures options pour revivre le passé de la franchise et connaître les versements originaux, mais la saga est toujours valable aujourd’hui. Il y a quelques mois à peine, nous analysions Crisis Core Reunion et nous remettions Zack à sa place plus d’une décennie après le passage de son aventure sur PSP. Présent pur. Et si l’on regarde le calendrier, l’année prochaine est marquée par un événement incontournable pour les fans de RPG : Final Fantasy XVI, qui a déjà une date de sortie et est plus proche qu’on ne le pensait. Sans aucun doute, la saga Square Enix est le passé, le présent et l’avenir du genre.