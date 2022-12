Il a 60 ans, mais Tom Cruise a récidivé : ils filtrent son saut dans le vide sur le tournage de Mission Impossible 7

Tom Cruise l’a encore fait. L’acteur a encore une fois laissé le reste des hommes de la planète mal et cette fois il n’a pas eu besoin d’enlever sa chemise. Ce week-end a fuité une vidéo du tournage de Mission Impossible 7 dans laquelle, à 60 ans (oui, oui, 60), l’acteur se jette dans le vide à moto du haut d’une montagne et se révèle être le seul être humain capable de vaincre le temps et la mort. Eh bien, cela et qu’il reste déterminé à s’occuper lui-même de toutes les séquences d’action de ses films. Faites attention à la scène :

A quand le film ?

Officiellement appelé Mission : Impossible – Dead Reckoning Part One, il faudra attendre l’été prochain pour voir Mission Impossible 7 en salles. Précisément jusqu’au 14 juillet 2023. Le film sera réalisé par Cristopher McQuarrie (même réalisateur des deux derniers), c’est un défilé de visages familiers (Tom Cruise sera rejoint par les habitués : Rebecca Ferguson, Simon Pegg et Vanessa Kirby, parmi tant d’autres) et sa première bande-annonce nous laissait déjà entendre il y a quelques mois qu’elle contiendrait absolument tout : courses sur le toit d’un train en marche, hélicoptères, poursuites en voiture, tempêtes de sable, sous-marins, bateaux, lieux emblématiques de la moitié du monde, explosions, motos, coups de feu et bien sûr, le thème musical mythique de Lalo Schifrin.

Et Mission Impossible 8 d’ici 2024

La « Part One » qui accompagne le nom de Dead Reckoning est un aperçu que nous aurons une suite. Mission Impossible 8 est également confirmé et a même déjà une date de sortie prévue : le 28 juin 2024. En tout cas, peu importe que ce soit pour 2024 ou 2030. Après tout, Tom Cruise allait se ressembler.