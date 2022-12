Le patron de Xbox, Phil Spencer, affirme que Sony prévoit de croître de "rendre la Xbox plus petite"

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Microsoft ne se retient pas dans sa guerre des guerres avec Sony à propos de la tentative d’acquisition d’Activision Blizzard par le premier. Le responsable de la Xbox, Phil Spencer, a déclaré que son rival était « le seul opposant majeur à l’accord », et tout se résume à Sony qui souhaite protéger sa domination sur les consoles en rendant la Xbox « plus petite ».

Sony n’a pas caché ses objections à l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft pour 69 milliards de dollars, principalement par crainte que la série Call of Duty devienne finalement une exclusivité Xbox/PC. La firme de Redmond a affirmé à plusieurs reprises que cela n’arriverait pas – Spencer a dit un jour que la série resterait sur PlayStation « tant qu’il y aurait une PlayStation là-bas » – et Microsoft a récemment confirmé qu’il proposait un contrat de 10 ans pour garder la franchise sur PlayStation et d’autres plates-formes, y compris la Nintendo Switch ; une proposition que Microsoft aurait qualifiée de tactique de détournement « trompeuse ».

Spencer semblait moins amical envers Sony lors de son apparition sur le podcast Second Request. « Sony essaie de protéger sa domination sur la console. La façon dont ils se développent est de rendre la Xbox plus petite », a-t-il déclaré.

« [Sony] a une vision de l’industrie très différente de la nôtre. Ils n’expédient pas leurs jeux jour et date sur PC, ils ne mettent pas leurs jeux dans leur abonnement lorsqu’ils lancent leurs jeux », a ajouté Spencer. « Sony mène le dialogue sur les raisons pour lesquelles l’accord ne devrait pas être conclu.

« Le plus grand fabricant de consoles au monde soulève une objection à propos de la seule franchise qui, selon nous, continuera à être livrée sur la plate-forme. C’est un accord qui profite aux clients grâce au choix et à l’accès. »

Le président et vice-président de Microsoft, Brad Smith, a récemment écrit un article invité dans le Wall Street Journal dans lequel il a noté qu’en ce qui concerne les jeux sur console, la Xbox se trouve derrière la PlayStation et la Nintendo Switch, et que Microsoft n’est pas présent dans le jeu mobile. l’industrie, qui a généré 50% des revenus mondiaux globaux des jeux, soit 92,2 milliards de dollars, en 2022.

L’avenir des jeux d’Activision Blizzard, y compris CoD, World of Warcraft et Diablo, est une question controversée depuis l’annonce de l’acquisition proposée en janvier. Microsoft a récemment comparé les objections de Sony à l’accord à Blockbuster se plaignant de la montée en puissance de Netflix.

Sony n’aura peut-être pas à s’inquiéter de la perte de la série Call of Duty par PlayStation à un moment donné dans le futur. La Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis a annoncé jeudi qu’elle porterait plainte pour bloquer l’acquisition d’Activision par Microsoft. L’agence a avancé bon nombre des mêmes arguments que Sony a donnés au chien de garde du monopole britannique.

Microsoft a de bonnes chances de gagner l’affaire FTC, mais l’accord fait toujours l’objet d’une enquête par les régulateurs européens et l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA), ce qui pourrait retarder la date de clôture de l’acquisition au-delà de la date prévue de l’été 2023.