Le projecteur portable parfait pour regarder le Football partout

L’équipe nationale française ayant de grandes chances de gagner, de nombreux supporters souhaitent pouvoir suivre les matchs dans de bonnes conditions. Une TV c’est bien, mais pour être au centre de l’action, rien ne vaut un projecteur capable de vous restituer une grande image. Aussi, imaginez pouvoir diffuser un match sur n’importe quelle surface plate. Dans un bureau, une chambre, ou bien même en extérieur, sur le mur de votre logis. Eh bien, nous allons aujourd’hui découvrir en détail le XGIMI Halo+ qui possède toutes les caractéristiques pour regarder du foot dans de superbes conditions, où que vous soyez.

XGIMI Halo+: Emportez le partout, posez et profitez

Ce projecteur ne mesure pas plus de la taille d’une tablette en hauteur et son poids de 1,6 Kg vous permet de facilement le transporter dans un sac pour aller chez des amis pour partager un match ou en vacances, en étant sûr de ne louper aucune compétition.

Doté d’une batterie pouvant atteindre les 2 heures de fonctionnement, le XGIMI Halo+ vous permettra de suivre un match loin de toute prise électrique. Imaginez emmener le projecteur chez des amis et leur faire la surprise de pouvoir suivre le match en géant chez eux.

Le match commence dans 1 minute et vous n’êtes pas prêt. Posez le projecteur n’importe où et l’image se calibrera tout seul grâce à sa correction trapézoïdale et sa mise au point automatique tout en prenant en compte les objets devant son faisceau. L’image sera nette directement sans réglage, un énorme plus de ce projecteur.

Côté image, le XGIMI Halo+ peut diffuser une image Full HD sur une diagonale de 60 à 120 pouces. Les couleurs sont riches grâce à la compatibilité HDR10, et la luminosité de 900 lumens ANSI du projecteur, vous permet de suivre une compétition avec un minimum d’éclairage sans perturber le plaisir de suivre le match. Ce projecteur possède en outre plusieurs modes d’image afin de s’adapter à ce que vous regardez. Le mode « Football » rendra l’action des joueurs plus fluide pour assurer une image sans saccade.

Afin de pouvoir entendre chaque frappe, ou discerner les champs des supporters, XGIMI a équipé ce projecteur de deux haut-parleurs Harman Kardon qui offrent un son propre, précis et sans distorsion.

Le projecteur tourne sous Android 10, vous permettant l’accès au Play Store, qui regorge de nombreuses applications sportives. Il est également possible de streamer du contenu directement depuis votre smartphone grâce à la prise en charge de Chromecast.

Avec ces nombreuses fonctionnalités, ce XGIMI Halo+ est un incontournable pour tout supporter de foot qui voudrait profiter pleinement d’un match et ce, n’importe où. Ce modèle est disponible chez les trois commerçants français que vous pouvez retrouver directement ci-dessous :

➡️ Voir l’offre XGIMI Halo+ sur le site officiel

➡️ Voir l’offre XGIMI Halo+ à la FNAC

➡️ Voir l’offre XGIMI Halo+ chez Boulanger