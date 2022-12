Arcade Museum Experience arrive à El Corte Inglés : réservez votre billet et profitez d’un voyage dans le passé

Arcade Museum Experience et le Museo del Recreativo pour la préservation et la diffusion culturelle du jeu vidéo classique s’associent à nouveau à El Corte Inglés, cette fois à Elche, pour continuer à promouvoir leur intéressante initiative. Avec plus de 300 pièces qui couvrent les décennies des années 70 et 80, l’exposition nous permettra de vivre une expérience inoubliable pour tout amateur du jeu vidéo et de son histoire. Les passes auront lieu le samedi 17 décembre prochain ; Nous vous disons ce que vous devez savoir et comment y assister.

Objectifs de l’expérience Arcade Museum

Profitant du fait qu’il est déjà disponible pour la première fois à Elche, l’organisation a voulu rappeler les principaux objectifs de l’initiative, qui n’est autre que de diffuser et de rapprocher le média des gens, à la fois ceux qui veulent se souvenir les temps anciens et ceux qui veulent découvrir l’histoire de quelque chose d’aussi accepté et avec autant de fans que le jeu vidéo.

L’intention des parties impliquées est d’offrir une expérience éducative et de recherche (il y a même une exposition pour le 40e anniversaire de Tron avec des anecdotes et des curiosités), sociale, touristique et, bien sûr, ludique, puisque le jeu vidéo lui-même implique la composante amusante. En effet, les plus nostalgiques se sentiront comme chez eux, car il y a une salle d’arcade des années 80 avec une multitude de machines et de jeux disponibles.

Comment s’inscrire à l’Arcade Musem Experience

La première chose qu’il faut savoir, c’est que l’exposition durera un an, et bien que le lendemain, vous pourrez y assister le samedi 17 décembre, vous pourrez également y assister le dimanche (idem pour les futurs week-ends) aux heures normales d’ouverture. Vous pouvez vous inscrire sur le site Web PDCV (Préservation et divulgation culturelle du jeu vidéo classique) ou appeler – également via WhatsApp) aux téléphones 679 520 075 et 639 822 158. Bien sûr, vous pouvez profiter de diverses machines et jouer à de nombreux titres , pour un prix en rapport avec le temps de jeu : à partir de 3 euros la demi-heure et 5 euros l’heure et plus.

Source | Arcade Museum Experience (communiqué de presse)